سهمیه ارزی 3 میلیون و 400 هزار دلاری یک شرکت صوری باطل شد
با ورود سازمان بازرسی از پرداخت سهمیلیون و ۴۰۰هزار دلار سهمیه ارزی به شرکت صوری حوزه الکترونیک جلوگیری شد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، با ورود و پیگیری بازرسان این سازمان در استان فارس، یک شرکت صوری ثبتشده در حوزه تولید اقلام دیجیتال شناسایی و از پرداخت سهمیلیون و ۴۰۰هزار دلار سهمیه ارزی به شرکت مذکور ممانعت به عمل آمد.
سخنگوی سازمان بازرسی در این رابطه گفت: حسب بررسیهای انجامشده در بازرسی کل استان فارس، مشخص شد صورتجلسه تخصیص ارز یک واحد تولیدی دارنده پروانه بهرهبرداری با موضوع تولید اقلام واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به مبلغ سهمیلیون و 400هزار دلار تأیید و به منظور پرداخت مبلغ مذکور به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت مربوطه ارسال شده است.
اشکان میرمحمدی افزود: در انجام تکالیف بازرسی استان و به منظور صحتسنجی محل فعالیت تولیدی یادشده، سربازرس گروه تولیدی بازرسی کل و مسئولین اداره کل صمت استان فارس از آدرس ذکرشده در پروانه بهرهبرداری بازدید به عمل آوردند و مشخص شد خط تولیدی وجود نداشته، بلکه در محل یادشده گاهی اوقات رنگآمیزی قطعات فلزی انجام میشود.
میرمحمدی ادامه داد: پس از انجام بررسیهای تکمیلی و پیگیریهای مستمر و با توجه به احراز صوریبودن شرکت یادشده، به منظور ممانعت از پرداخت سهمیلیون و ۴۰۰هزار دلاری سهمیه ارزی و لغو صدور پروانه بهرهبرداری شرکت مذکور، طی مکاتبه با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت صمت پیشنهاد داده شد که تخصیص ارز به آن واحد تولیدی کانلمیکن اعلام شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در پروانه بهرهبرداری شرکت مذکور به صراحت بیان شده است که این واحد تولیدی به عملیات تولید انبوه در سه شیفت دست یافته که چنین موضوعی صحت نداشت، لذا به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، به مدیرکل صمت استان پیشنهاد ابطال پروانه بهرهبرداری نامبرده ارائه شد.
سخنگوی سازمان بازرسی گفت: پس از اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، اداره کل صمت این استان در راستای اجرای پیشنهاد این بازرسی عنوان داشت که به علت عدم توان تولید در مکان مندرج در پروانه بهرهبرداری، تذکر و ارشاد لازم صورت پذیرفته و نیز با توجه به اینکه واحد نامبرده از ویژگیهای ضروری واحد تولیدی برخوردار نبوده، پروانه بهرهبرداری آن واحد در سامانه هماهنگ ابطال شد.
میرمحمدی بیان داشت: همچنین درخواست سهمیه ارزی که توسط متقاضی در پورتال سامانه جامع تجارت ثبت گردیده بود، ابطال و مراتب به منظور کانلمیکن کردن مفاد نامه به مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق و الکترونیکی وزارت متبوع اعلام شد.