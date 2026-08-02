# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

تحقق کابوس ترامپ

سیدنظام‌الدین موسوی: «اگر اقدامات ایران فقط واکنشی و شروع و پایان حملات نظامی با آمریکا باشد؛ ترامپ وضعیت میدان را با منافع خود تنظیم می‌کند. ایران باید اعلام کند دیگر هیچ توقف آتشی تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یعنی ماه نوامبر وجود نخواهد داشت. نفت ۱۵۰ دلاری و بنزین گالنی بالای ۵ دلار کابوس ترامپ است!»

تحمیل جنگ و ذلت

وحید خاتمی: «اگر بین جنگ و ذلت، ذلت را انتخاب کنی؛ در نهایت جنگ و ذلت باهم به تو تحمیل خواهد شد!»

میزبانی از زائران اربعین

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «امسال بچه‌های میناب تو کربلا از زائران میزبانی کردند.»

ساده‌انگاری رابطه با آمریکا

کاربری نوشت: «این تصور که با پایان دوره ترامپ، جنگ علیه ایران به پایان خواهد رسید، تصوری به‌شدت ساده‌انگارانه و ناشی از کج‌فهمی است. این گزاره را باید از ذهنمان پاک کنیم و براساس چنین محاسبه اشتباهی سیاستگذاری نکنیم که به‌شدت مهلک و خطرناک خواهد بود.»

واقعیت‌های خیالی!

استیون کینگ، نویسنده و رمان‌نویس مشهور آمریکایی: «ترامپ که نتوانست ایران را با بمباران وادار به تسلیم کند، حالا تلاش می‌کند با توئیت‌هایش دنیا را متقاعد کند که خیال‌پردازی‌هایش واقعیت دارند.»

باکیفیت‌ترین انیمیشن ایرانی

زینب ایوبیان: «انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» تو راهه. میگن این انیمیشن باکیفیت‌ترین انیمیشن ایرانه که حاصل همکاری سازندگان انیمیشن‌های فیلشاه، بچه‌زرنگ، پسر دلفینی و شاهزاده رومه. دم بچه‌های ایران گرم.»

نخواهید دید

سید امیرحسین هاشمی: «شما هیچ‌وقت در آمریکا نخواهید دید پیکر یک مأموری رو ضرب و شتم کنند، آتش بزنند و مثله کنند، چون قبل از اینکه دستش رو از جیبش دربیاره، یا با شلیک گلوله یا با خفه‌شدن کشته میشه؛ چه باگناه، چه بی‌گناه!»

سقوط سعودی

محمد: «در سال ۲۰۱۵ برای فتح صنعا هم‌پیمان شدند، و در سال ۲۰۲۶ ائتلاف می‌بندند تا مگر از محاصره خفه‌کننده صنعا نجات یابند!»