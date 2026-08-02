مسیر والیبال ایران در قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ است، با چین همگروه شد و دو حریف دیگرش پس از قرعه‌کشی مشخص می‌شوند.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال جاری در فوکواوکا ژاپن برگزار می‌شود که حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ را دارد و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک لس‌آنجلس را دریافت می‌کند. تیم ملی والیبال کشورمان ۲۹ مردادماه با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی روسیه خواهد شد تا پس از برگزاری اردویی ۱۰ روزه، برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا عازم ژاپن شود. اردوی تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در تهران در حال برگزاری است و توتولو مربی تیم ملی والیبال ایران هم روز گذشته به تمرینات اضافه شد. قرار است روبرتو پیاتزا و بازیکنان شرکت‌کننده در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ شامل عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی‌پور، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، نیما باطنی، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته از ۱۶ مردادماه به اردوی تیم ملی در تهران اضافه شوند. مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا ۲۰۲۶ علاوه ‌بر تعیین قهرمان قاره، نقش مهمی در مسیر حضور تیم‌ها در رقابت‌های معتبر جهانی دارد. بر اساس قوانین این دوره، تیمی که عنوان قهرمانی را به دست آورد، مستقیماً راهی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس می‌شود و سه تیم برتر نیز جواز حضور در جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد. در مرحله مقدماتی، ۱۲ تیم حاضر در رقابت‌ها در قالب سه گروه چهار تیمی به میدان می‌روند. ژاپن به عنوان میزبان و قهرمان دوره گذشته، در سید گروه A قرار گرفته است. ایران که در دوره قبل نایب‌قهرمان شد، به عنوان سید دوم در صدر گروه B قرار دارد و قطر نیز به واسطه جایگاهش در رده‌بندی فدراسیون جهانی، سید نخست گروه C شده است. حالا سه تیم بعدی آسیا که در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال در رتبه‌ پایین‌تری قرار دارند به عنوان حریفان هر گروه انتخاب می‌شوند؛ بر همین اساس استرالیا در گروه A کنار ژاپن قرار گرفت، چین هم‌گروه ایران در گروه B شده و کره جنوبی در گروه C با قطر رقابت خواهد کرد. به این ترتیب، تقابل ایران و چین در مرحله گروهی قطعی شده و دو حریف دیگر شاگردان ایران پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی مشخص خواهند شد.