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کد خبر: ۳۳۵۳۲۷
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
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خواندنی از ورزش

* طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان‌، محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس انجمن گلبال منصوب شد. مظلومی در حال حاضر مشاور رئیس کمیته ملی پارالمپیک است.
* مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، اعلام کرد برگزاری انتخابات این فدراسیون تا پس از بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به تعویق افتاده است. وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی فدراسیون، آماده‌سازی ورزشکاران و کسب نتایج مطلوب در این رقابت‌هاست، گفت تمام تمرکز مجموعه تا پایان بازی‌ها بر موفقیت تیم ملی خواهد بود. پارادوومیدانی که در دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی با کسب ۲۱ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۰ برنز پرمدال‌ترین رشته کاروان ایران بود، این بار با ۴۳ ورزشکار راهی ناگویا خواهد شد.

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