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کد خبر: ۳۳۵۳۲۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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هوش مصنوعی وارد داوری فوتبال ایران شد

مشاور هوش مصنوعی رئیس فدراسیون گفت: تلاش می‌کنیم به داوران کمک کنیم تا بدانند هر تصمیمی که می‌گیرند مبتنی بر قوانین باشد.
سیدعلی عسگری مشاور هوش مصنوعی رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ارائه دستاوردهای جدید حوزه هوش مصنوعی در همایش پیش‌فصل داوران فوتبال ایران اظهار داشت: موضوع مهم در استفاده از هوش مصنوعی نحوه ارتباط با داوران است. پیش از این، ارتباط به صورت سنتی و از طریق تماس تلفنی یا پیامک انجام می‌شد، اما اکنون در این سامانه قابلیتی فراهم شده است که مسئولان بتوانند به صورت آنلاین با داوران ارتباط داشته باشند. همچنین اطلاع‌رسانی مسابقات و سایر موارد مورد نیاز نیز از طریق سامانه انجام می‌شود. این اقدام باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خواهد شد و از ناهماهنگی‌هایی مانند نرسیدن پیامک به دست داور جلوگیری می‌کند، زیرا به محض ثبت اطلاعیه در سامانه، داور از آن مطلع می‌شود. عسگری با اشاره به بخش آموزش گفت: قوانین فوتبال به صورت مستمر در حال تغییر است و قوانین جدید جایگزین قوانین قبلی می‌شوند یا تفاسیر تازه‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود. آموزش در طول فصل اهمیت بسیار زیادی دارد و در سطوح مختلف، از لیگ برتر تا رده‌های پایین‌تر، مورد نیاز است. برای شروع، شاخص‌بندی مناسبی انجام دادیم و برای انتخاب داور در سطوح مختلف مسابقات، متناسب با حساسیت هر بازی، حدود ۴۰ شاخص در نظر گرفته‌ایم. سیستم بر این اساس به کمیته داوران و دپارتمان داوری پیشنهاد می‌دهد که برای هر مسابقه، چه داوری مناسب‌تر است.

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