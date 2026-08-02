تکلیف نیمکت تیم ملی فوتبال هفته بعد معلوم میشود
به نظر میرسد سرنوشت نیمکت تیم ملی ایران در روزهای ابتدائی هفته آینده مشخص خواهد شد.
بعد از حذف تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی، اخبار و شایعات ضد و نقیضی در مورد آینده نیمکت تیم ملی منتشر شده است. البته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال از همان ابتدا قویاً تاکید کرد که قرارداد امیر قلعهنویی تمدید شده و او تا پایان جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۲۷ و در کشور عربستان، بر سمت خود باقی خواهد ماند. اما خود این سرمربی باتجربه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که قراردادش بعد از جام جهانی به پایان رسیده و در صورت تمایل فدراسیون، آنها باید قرارداد امیر قلعهنویی را تمدید کنند. در هفته گذشته جلسه جنجالی هیئترئیسه فدراسیون برگزار شد و برخی تصور میکردند خروجی این جلسه، اعلام خبر تمدید قرارداد فدراسیون فوتبال با امیر قلعهنویی خواهد بود. اما این اتفاق رخ نداد و حالا جزئیات این جلسه حاکی از آن است که چند نفر از اعضای هیئترئیسه، مخالف ادامه همکاری با امیر قلعهنویی بودند. نامهایی مانند یحیی گلمحمدی، جواد نکونام و فرهاد مجیدی در این جلسه مطرح شده و همه چیز در هالهای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسد در روزهای ابتدائی هفته آینده، جلسه بعدی هیئترئیسه فدراسیون برگزار شده و احتمالاً آنجا تکلیف سرمربی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا مشخص خواهد شد. در حال حاضر امیر قلعهنویی از بیشترین شانس ممکن برای ادامه همکاری با تیم ملی برخوردار است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که خروجی این جلسه، نام یک سرمربی جدید و ایرانی دیگر باشد. به هر حال کمتر از شش ماه تا آغاز جام ملتهای آسیا در کشور عربستان باقی مانده و به نظر میرسد هواداران فوتبال ایران توقع دارند که خیلی زود تکلیف تیم ملی ایران مشخص شود.