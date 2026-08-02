اخبار کوتاه از فوتبال
اعزام هیئت مشترک فدراسیون و چادرملو
به مقر AFC
پس از نشست مشترک مسئولان فدراسیون فوتبال، باشگاه چادرملوی اردکان و وزیر ورزش و جوانان، مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان فدراسیون و باشگاه برای پیگیری پرونده چادرملو راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شوند.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، اعلام کرد در این جلسه درباره وضعیت چادرملو و مسائل مرتبط با معرفی این باشگاه به AFC بحث و تبادلنظر انجام شد. به گفته وی، همچنین تصمیم گرفته شد متن هفت مکاتبه رسمی فدراسیون فوتبال با کنفدراسیون فوتبال آسیا در اختیار باشگاه چادرملو و افکار عمومی قرار گیرد. علوی تأکید کرد هیئت اعزامی بهصورت حضوری موضوعات مطرحشده در این مکاتبات را با مسئولان AFC پیگیری خواهد کرد و نتایج نهائی این رایزنیها از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی میشود.
تختی از چرخه میزبانی لیگ برتر خارج شد
ورزشگاه تختی تهران در فصل جدید لیگ برتر میزبان مسابقات نخواهد بود.
حبیب ستودهنژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، با اعلام این خبر گفت فرآیند مناقصه تعویض چمن و اصلاح زیرسازی این ورزشگاه آغاز شده و با توجه به ضرورت کاشت چمن در فصل مناسب، این پروژه تا پایان فصل ادامه خواهد داشت. به گفته وی، بهرهبرداری دوباره از ورزشگاه تختی احتمالاً به خرداد سال آینده موکول میشود. ستودهنژاد در عین حال تأکید کرد ورزشگاههای شهدای شهر قدس، اسلامشهر و دستگردی (پاس) از نظر امکانات و زیرساخت آماده میزبانی رقابتهای لیگ برتر هستند و باشگاهها میتوانند با این مجموعهها قرارداد امضا کرده و پس از تأیید سازمان لیگ از آنها استفاده کنند. وی همچنین اعلام کرد تاکنون استقلال و پرسپولیس درخواست رسمی برای استفاده از این ورزشگاهها ارائه نکردهاند.
روشن: استقلال به اصلاح ساختار و برنامهریزی نیاز دارد
حسن روشن، پیشکسوت استقلال، در واکنش به وضعیت این روزهای آبیپوشان، از فاصله گرفتن باشگاه از ارزشهای گذشته انتقاد کرد.
او با اشاره به دوران بازیگری خود گفت زمانی پیشنهاد مالی بسیار بالاتری دریافت کرده بود اما تنها به خاطر علاقه به استقلال با قراردادی بهمراتب کمتر در این تیم ماند. روشن معتقد است امروز پول جای اخلاق، برنامهریزی و احترام را گرفته و مشکلات استقلال تنها به مسائل مالی محدود نمیشود. وی با اشاره به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و آشفتگی مدیریتی باشگاه تأکید کرد استقلال بیش از هر چیز به اصلاح ساختار و برنامهریزی اصولی نیاز دارد. او همچنین تجربه باشگاه استیلآذین را نمونهای دانست که نشان میدهد هزینههای سنگین، بدون مدیریت صحیح، تضمینی برای موفقیت نیست.
تقابل فوتسال ایران با مدعیان آسیا در تایلند
تیم ملی فوتسال ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود، احتمالاً اسفندماه در یک تورنمنت چهارجانبه به میزبانی تایلند شرکت خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، شاگردان وحید شمسایی در این رقابتها برابر دو رقیب سنتی خود یعنی ژاپن و تایلند قرار میگیرند. برگزارکنندگان همچنین در تلاش هستند با دعوت از مراکش یا یکی از تیمهای مطرح اروپایی، سطح فنی مسابقات را افزایش دهند. این رقابتها در شرایطی برگزار میشود که ایران با ۱۴ عنوان قهرمانی آسیا، همچنان قدرت نخست قاره محسوب میشود و در آخرین ردهبندی فیفا نیز جایگاه پنجم جهان را در اختیار دارد. کادر فنی تیم ملی این تورنمنت را فرصتی مناسب برای حفظ آمادگی ملیپوشان پیش از رقابتهای رسمی پیش رو میداند.
متدین در آستانه مدیرعاملی استقلال؟!
باشگاه استقلال به انتخاب مدیرعامل جدید نزدیک شده است.
پس از تغییرات اخیر در ترکیب هیئتمدیره، گمانهزنیها درباره جانشین علی تاجرنیا شدت گرفته و اکنون مصطفی متدین، عضو جدید هیئتمدیره، جدیترین گزینه برای تصدی این سمت محسوب میشود. گفته میشود مذاکرات اولیه میان طرفین انجام شده و تصمیم نهائی به نظر هلدینگ خلیج فارس بستگی دارد. تاجرنیا که پس از جدایی علی نظری جویباری سرپرستی مدیرعاملی را برعهده گرفته، پیشتر از نهائی شدن این انتخاب در آینده نزدیک خبر داده بود. حال باید دید استقلال پیش از آغاز فصل جدید با مدیرعاملی تازه وارد مسابقات خواهد شد یا تاجرنیا همچنان مسئولیت اداره باشگاه را بر عهده خواهد داشت.
استقلال چشمانتظار باز شدن پنجره
سرنوشت محمد خلیفه و بهرام گودرزی، دو خرید جوان استقلال، به وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه گره خورده است.
استقلال برای جذب این دو بازیکن با آلومینیوم اراک به توافق رسیده، اما طبق تفاهمنامه دو باشگاه، اگر پنجره نقلوانتقالاتی آبیها تا پایان هفته جاری باز نشود، خلیفه و گودرزی نیمفصل نخست را در آلومینیوم اراک سپری خواهند کرد و پس از آن به استقلال میپیوندند. این دو بازیکن در روزهای گذشته در تمرینات استقلال نیز حضور داشتهاند، اما ادامه همکاری آنها با آبیپوشان منوط به رفع مشکلات نقلوانتقالاتی باشگاه است. در صورت باز شدن پنجره، هر دو بازیکن از ابتدای فصل در فهرست استقلال قرار خواهند گرفت.