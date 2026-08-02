پرواز موکبدار اربعین با تیر یزیدیان زمان(حدیث دشت عشق)
شهید مهدی بازگیر، متولد ۵ خرداد ۱۳۸۲ در روستای «شهید رحیمی (انگز)» خرمآباد، پاسداری جوان، متعهد و دلباخته شهادت بود که اخلاص و روحیه جهادیاش، او را به شخصیتی فراتر از سن و سالش بدل کرده بود.یکی از برجستهترین و درخشانترین فصلهای زندگی شهید مهدی بازگیر، عشق بیحدوحصر او به آستان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خدمتگزاری به زائران حسینی بود. او هر ساله با شور و اشتیاقی وصفناپذیر، همراه دوستانش موکبهایی را برای پذیرایی از زائران اربعین در مسیر خرمآباد برپا میکرد. خادمی خالصانه و روحیه گشادهروی او در استقبال از زائران، چنان پیوند معنوی عمیقی ایجاد کرده بود که پس از شهادتش، زائرانی از نقاط دوردست کشور-از جمله خراسان جنوبی و تهران- برای عرض تسلیت و تجلیل از مقام این خادم اربعین راهی خرمآباد شدند. بیتردید، همین خدمت صادقانه در آستان اربعین حسینی، سکوی پرواز او به سوی شهادت بود. با آغاز جنگ رمضان، او دل از تعلقات دنیا برید و داوطلبانه برای دفاع از کیان کشور راهی میدان شد. سرانجام در بامداد ۲۰ اسفندماه، در حالی که شجاعانه پای لانچر مستقر بود، مزد سالها جهاد و خادمی خود را گرفت و به آرزوی دیرینهاش رسید. ماجرای جانسوز این خانواده تنها به شهادت مهدی ختم نشد؛ تنها دو ساعت پس از پرواز آسمانی او، در حوالی ساعت چهار بامداد و هنگام سحری، خانه پدریاش هدف حمله فجیع جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت و مادر، خواهر، همسر برادر و برادرزاده چهارسالهاش (محمدجواد) نیز به شهادت رسیدند. شهید مهدی بازگیر با اخلاق کریمانه، گذشت مثالزدنی و ردپای ماندگاری که در خدمت به زائران اربعین به جا گذاشت، اثبات کرد که راه حسینی شدن، از مسیر خدمت مخلصانه و ایثار میگذرد. یادش جاوید و راهش پررهرو باد.