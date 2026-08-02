جزئیات اصلاح قیمت بنزین
سخنگوی دولت با تشریح آخرین وضعیت برنامه اصلاح قیمت بنزین، اعلام کرد که هرگونه تغییر احتمالی در مورد بنزین، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
به گزارش ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی در پاسخ به آخرین وضعیت طرح اصلاح بنزین با تاکید بر اینکه تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ آن ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: بنزین نرخ سه هزار تومانی که در ابتدای آغاز طرح، ۱۰۰ لیتر بود؛ در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است. سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد تصریح کرد: هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاهها اتخاذ شود حتما پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر قیمتی که وجود دارد همان نرخ قبلی است (پنج هزار تومان) و چنانچه بنا بر افزایش باشد، اطلاعرسانی میشود. همچنین در مورد کاهش میزان سهمیه بنزین به زیر
۶۰ لیتر نیز هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
مهاجرانی درخصوص طرح پلکانی و فصلی قیمتها توضیح داد: هر زمان در این خصوص به جمعبندی نهائی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد.
راهکارهای کاهش مصرف بنزین
گفتنی است، کارشناسان برای کنترل مصرف بنزین راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را از سالها قبل پیشنهاد دادهاند با این حال یا اقدامی صورت نگرفته یا صورت گرفته اما کافی نبوده است. اجبار خودروها و موتورسیکلتها برای تنظیم موتور، تعویض سریع خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، جلوگیری از قاچاق، تنوع بخشی به سبد سوخت مصرفی خودروها بخصوص در بحث گاز، جایگزینی تولید، واردات و مصرف خودروهای کم مصرف با پرمصرف، با اولویت کلانشهرها (مصرف بنزین خودروها در کلانشهرها بیش از معابر برون شهری است)، ساخت پالایشگاههای جدید یا بالا بردن راندمان تولید واحدهای موجود، از جمله راهکارهاست. کشور در حالی با ناترازی بنزین مواجه است که طبق آمارها، نیمی از خانوارها، خودرو سواری ندارند و این وسیله، چند سالی است که از حالت لوکس و رفاهی خارج شده و به وسیلهای ضروری تبدیل شده است اما از طرفی، مصرف بنزین خودروهای موجود در کشور، بخصوص ساخت داخلی، دو تا سه برابر استاندارد جهانی است؛ یعنی اگر همه خانوارها هم یک خودروی سواری داشتند؛ مصرف بنزین باید کمتر از رقم فعلی میبود.
نقش بنزین در زندگی مردم
افزایش قیمت بنزین، فقط موجب افزایش نرخ تورم میشود و به زندگی میلیونها نفر که رانندگی، شغل اول یا دوم آنهاست؛ آسیب میزند. طبق برخی آمارها، شغل اول یا دوم 15 میلیون نفر (خانوار) در ایران، رانندگی است. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت بدون مهار تورم و کنترل جهش نرخ ارز اصلاح شود؛ فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش مییابد و کشور بار دیگر به نقطه اول باز میگردد. تلاش دولت در رایگانکردن گاز طبیعی (CNG) برای خودروها و اقدام شهرداری در رایگان کردن حملونقل عمومی، دو کار خوب است. الزام خودروها به تنظیم موتور و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز، نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین در کوتاه مدت دارد.