جنگ هم حریف لابی واردات از امارات نشد
وابستگی واردات کالاهای اساسی از مسیر امارات یک تهدید راهبردی است با این حال برخی لابیها برای حفظ این وابستگی، مسئولان را برای تغییر مسیر میترسانند.
به گزارش خبرگزاری فارس، شایان نادری، معاون وزیر سابق جهادکشاورزی گفت که «لابی واردکننده کالاهای اساسی از امارات» آنچنان قوی است که حتی بعد از جنگ هم مسئولان را میترسانند که فقط از دو بندر امارات میتوان کالا وارد کرد.
واردات کالا از بنادر امارات در جنگ متوقف شد با این حال ۴۰ روز پیش «سیدمحمدصادق قنادزاده» معاون سازمان توسعه تجارت گفت که تجارت با امارات با شیب ملایمی در حال انجام است اما امیدواریم به شرایط عادی قبل از جنگ بازگردد.
واردات کالاهای اساسی در ایران انحصارا در اختیار چند شرکت بزرگ است که در بسیاری از مواقع کالا را نه از شرکتهای بزرگ تولیدکننده بلکه از امارات میخرند. تسویه پول نیز از طریق تراستیها و از مسیر غیررسمی انجام میشود.
فعالان حوزه تجارت میگویند کارمزد انتقال پول از مسیر تراستیها در برخی معاملات ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش معامله است. یعنی تسویه یک محموله ۱۰۰ میلیون دلاری حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان برای تراستی سود دارد.
گفتنی است «مسعود پلمه» دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هم اخیرا با بیان اینکه جنگ اخیر نشان داد وابستگی تجارت ایران به یک مسیر یا حتی زیرساختهای جنوبی کشور، اقتصاد کشور را آسیبپذیر میکند، گفت: این امکان وجود دارد که بخش قابل ملاحظهای از کالاهای مورد نیاز بهویژه کالاهای اساسی را از مبداء اصلی وارد کنیم. کالاهای پاکستانی میتوانند مستقیماً از پاکستان وارد شوند، کالاهای هندی از هند و بخشی از کالاها نیز از ظرفیت عمان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین درس این است که اقتصاد ایران نباید به یک مسیر یا یک کشور وابسته باشد، افزود: وابستگی بیش از حد، تابآوری اقتصاد را کاهش میدهد و در شرایط بحران میتواند زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کند. ایران باید ضمن حفظ همکاری با امارات، ظرفیت کشورهای دیگری مانند عمان، پاکستان، عراق و... و حتی مسیرهای مستقیم از کشورهای مبدأ را نیز فعال کند. هرچه تنوع مسیرهای تجاری بیشتر باشد، امنیت اقتصادی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
به اعتقاد دبیر انجمن کشتیرانی، راهبرد آینده باید بر توزیع هوشمندانه مسیرهای وارداتی استوار باشد. بهگونهای که کالاهای هر کشور، تا حد امکان از نزدیکترین و منطقیترین مبدأ وارد ایران شوند و در کنار امارات، ظرفیت بنادر عمان، پاکستان، عراق و سایر همسایگان نیز فعال شود.