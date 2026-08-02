تردد زائران حسینی در مرزهای اربعینی از ۴ میلیون نفر عبور کرد

مطابق اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، با گذشت ۱۷ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی

(۲۵ تیر تا ۱۰ مردادماه) مقارن با یکم تا هفدهم صفر، تردد

چهار میلیون و ۳۸۳ هزار زائر حسینی از مرزهای اربعینی ثبت شده است.

به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، تا پایان روز هفدهم اجرای طرح سفرهای اربعین حسینی، بیش از

دو میلیون و ۸۶۴ هزار زائر در مسیر سفرهای رفت و به‌منظور خروج از کشور و افزون بر یک میلیون و ۵۱۹ هزار زائر (چهار میلیون و ۳۸۳ هزار زائر) در مسیرهای بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

طی بازه زمانی یاد شده، بیش از ۱۹۷ هزار زائر غیرایرانی از طریق مرزهای اربعینی از کشور خارج شده و بیش از ۷۸ هزار زائر نیز در سفرهای بازگشت، از این طریق وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تاکنون مرزهای اربعینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۷، ۲۸ و ۱۶ درصد، به ترتیب پرترددترین مسیرها برای خروج زائران از کشور بودند و در سفرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۴، ۳۱ و ۱۴ درصد با بیشترین استقبال از سوی زائران برای بازگشت به کشور همراه بوده‌ است.

تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۷ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۶۹ درصدی است. بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۷۳۱ هزار زائر اربعین حسینی با استفاده از ۳۰ هزار و ۶۳۴ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

افزایش تعرفه‌های پارکینگ تخلف است

بهرام جباری، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان هم در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: اکیپ‌های بازرسی مستقر در مرزهای چذابه و شلمچه به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی صمت خوزستان از زائران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عدم رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی مراتب را به بازرسان مستقر در پایانه یا سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن به شکایت آن‌ها رسیدگی شود.

جباری افزود: هیچ واحد صنفی یا خدماتی اجازه افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها یا کم‌کاری در خدمت‌رسانی در پارکینگ‌های ایجاد شده در مرزهای استان را ندارند. هدف ما در این ایام تنها نظارت نیست، تسهیلگری در خدمات‌رسانی و اطمینان از آرامش خاطر زائران برای شرکت در این رویداد ملی از دیگر اهداف این طرح است.

گفتنی است مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند، تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین از این دو مرز تردد داشته‌اند.

خرید دینار از صرافی‌های مطمئن

ستاد مرکزی اربعین هم با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ توصیه کرد: زائران از تحویل گرفتن و حمل کیف و بسته‌ افراد ناشناس، بخصوص در پایانه‌های ورود و خروج مرزی خودداری کنند. این ستاد اعلام کرد: با توجه به اوج‌گیری سفر زائران به عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، همه ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور به‌طور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران است. از همه شما عزیزان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تأمین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمین خود را یاری کنید. در این اطلاعیه به زائران توصیه شده است با توجه به ازدحام جمعیت، در نگهداری از گذرنامه و وسایل همراه خود بیشتر دقت کنند و در صورت گم کردن گذرنامه، برای دریافت برگ عبور با شماره تلفن ۱۲۸ تماس گرفته و به کنسولگری‌ها مراجعه کنند همچنین زائران برای حفظ امنیت، سلامت و ایمنی خود در عراق بخصوص در شهرهای کاظمین و سامرا، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

ستاد مرکزی اربعین همچنین توصیه کرد با توجه به وصول برخی گزارش‌ها از سوء‌استفاده بعضی افراد سودجو، تأکید می‌شود در صورت نیاز به دینار، آن را از صرافی‌ها یا افراد مورد اعتماد

خریداری کنید.