معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و

یک‌بار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» درخصوص اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.

وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با استناد به بند (ت)

ماده ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.

وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر بند دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱،

بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی‌شده به کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.

گفتنی است حدود یک هفته قبل خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی گفت: بخش قابل توجهی از این صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شده است؛ به این معنا که افراد کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، اما آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار می‌دهند تا صادرات به نام آنها انجام شود.

او تصریح کرد: با ارائه آماری از روند صدور کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما تنها در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک شناسایی شده است. حدود ۳۰۰ شخص که با استفاده از این کارت‌ها دو میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام داده بودند، شناسایی شدند.

همچنین با همکاری اطلاعات سپاه، ۱۱۰ شخص شناسایی شدند که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران، حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند که برای این افراد نیز در مرجع قضائی پرونده تشکیل شده است.

خدائیان یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی بدون اهلیت‌سنجی، نبود نظارت بر میزان صادرات و اخذ نکردن تضامین لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.