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کد خبر: ۳۳۵۳۱۴
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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تولید آلبوم بین‌المللی «یالثارات الامام»

مراحل تولید آلبوم بین‌المللی مداحی «یالثارات الامام» با حضور جمعی از مداحان برجسته ایران، عراق، لبنان و بحرین به مراحل پایانی رسیده و به‌زودی منتشر خواهد شد.
آلبوم «یالثارات الامام» روزهای پایانی تولید خود را سپری می‌کند و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و اشتراک آئینی میان هنرمندان ایران و جهان عرب شناخته می‌شود.
محور اصلی این اثر، زیارت اربعین حسینی، تمرکز بر فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است. 
در این مجموعه، محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، سجاد محمدی، امین قدیم و امیر طلاجوران از ایران، حسین خیرالدین از لبنان، حیدر الفریجی، جبار الحریشاوی و احمد الساعدی از عراق و محمد غلوم از بحرین، اجرای قطعات را برعهده ‌دارند. 
همچنین اشعار و قطعات این آلبوم توسط جمعی از شاعران، آهنگسازان و هنرمندان ایرانی، عراقی، لبنانی و بحرینی در حال تولید بوده و تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری کشورهای مختلف، اثری مشترک با رویکردی فراملی و مخاطب‌محور تولید شود. 
آلبوم «یالثارات الامام» به همت قرارگاه بین‌المللی سحاب، با مشارکت مؤسسه‌ فرهنگی عقیق و مؤسسه بین‌المللی سماوات، پس از پایان مراحل تولید و آماده‌سازی، در روزهای آینده از طریق رسانه‌های معتبر بین‌المللی منتشر خواهد شد.

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