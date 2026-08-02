حمایت از فلسطین در کنسرت سنگاپور جنجالی شد

یک گروه موسیقی انگلیسی که هفته پیش با برگزاری کنسرتی در سنگاپور، پرچم فلسطین را بالا برد و شعار «فلسطین آزاد»

سر داد، از اجرای موسیقی در این کشور منع شد.

به گزارش مهر به نقل از کانال نیوز آسیا، گروه انگلیسی Massive Attack پس از ابراز حمایت از فلسطین در طول اجرای اخیرش در سنگاپور، توسط مقام‌های این کشور تحت بررسی قرار گرفت و از ورود مجدد به سنگاپور منع شد.

این گروه روز چهارشنبه در سنگاپور کنسرتی برگزار کرد که عکس‌های منتشر شده از آن نشان می‌داد این گروه پرچم فلسطین را در دست دارد و فریاد «فلسطین آزاد» را نیز سر

می‌دهند.

پلیس و سازمان توسعه رسانه‌های اینفوکام جمعه ۳۱ جولای اعلام کردند که به ۲ عضو این گروه موسیقی بریتانیایی پس از برافراشتن پرچم فلسطین در طول کنسرت، هشدارهای جدی داده شده و از ورود مجدد به سنگاپور منع شده‌اند. بر مبنای قوانین سنگاپور «نمایش عمومی نمادهای ملی خارجی»، از جمله پرچم‌، بدون اجازه قبلی ممنوع و مجازات آن حدود ۴۰۰ دلار یا ۶ ماه زندان است.

گروه Massive Attack که برای فعالیت‌های سیاسی خود شناخته می‌شود در حمایت از فلسطین بسیار صریح است و بارها سرصحنه اجرا، به دفاع از مردم فلسطین برخاسته است. رابرت دل ناجا خواننده اصلی گروه، در ماه ‌آوریل در لندن به دلیل شرکت در اعتراضی مرتبط با «اقدام فلسطین» که در بریتانیا ممنوع است، دستگیر شد.

این گروه بریتانیایی یکی از گروه‌های متعدد موسیقی است که در کنار افرادی مانند هیلی ویلیامز، لوسی داکاس، راینا ساوایاما به جنبش «بدون موسیقی برای نسل‌کشی» پیوسته است.