راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین حسینی، امسال در شرایطی برگزار می‌شود که تجلی‌گاه پیوند عزاداری حسینی با محوریت «خونخواهی رهبر شهید» و انزجار از جنایات استکبار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری آیین جاماندگان اربعین حسینی با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، میرمحمد مطهری ‌مؤید، معاون فرهنگی و محمدحسین علی‌مددی، معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدباقر اعلمی با اشاره به هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های شهری، انتظامی و امدادی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین گفت: این آئین از ساعت 6 صبح سه‌شنبه این هفته همزمان با اربعین حسینی با برافراشته شدن پرچم خونخواهی رهبر شهید در میدان امام حسین(ع) شروع می‌شود.

وی افزود: امسال با مشارکت پرشور و خودجوش هیئات و مجموعه‌های مردمی، پیش‌بینی می‌شود بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در مسیر راهپیمایی مستقر شوند و ۶ هزار پلاک نیز برای ساماندهی بهتر به مواکب تخصیص یافته است. اعلمی این مراسم را میعادگاه تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب خواند و افزود که اجرای برنامه‌های هنری و رسانه‌ای با محوریت شهدای جنگ اخیر به‌ویژه شهیده زهرا محمدی گلپایگانی از بخش‌های ویژه مراسم خواهد بود. در ادامه، میرمحمد مطهری‌ موید با تشریح برنامه‌ریزی‌های فرهنگی صورت‌گرفته اظهار داشت: مسیر راهپیمایی برای انضباط و هماهنگی بیشتر به ۱۵ محور تقسیم شده و اولین همایش موکب‌داران فرهنگی نیز با هدف حمایت از مواکبی که به ابعاد تربیتی و زیارت توجه دارند برگزار

می‌شود.

محمدحسین علی‌مددی بر پوشش گسترده رسانه‌ای این رویداد عظیم تأکید کرد و افزود: با حضور حداکثری رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و برگزاری «رویداد رسانه‌ای» در طول مسیر، خروش میلیونی مردم تهران در رسانه‌های جهان انعکاس شایسته‌ای خواهد یافت. همچنین به گفته اعلمی، مجموعه مدیریت شهری برای رفاه حال زائران امکانات گسترده‌ای را تدارک دیده است؛ از جمله برپایی ۱۷ خیمه بزرگ هنر (شامل تعزیه، خوشنویسی و سرود) با خیمه مرکزی در میدان شوش، ۳۵ پردیس فرهنگی، و ۴۰ موکب اختصاصی مادر و کودک مجهز به امکانات رفاهی و خنک‌کننده. همچنین برای رفاه زائران، سامانه‌های مه‌پاش در چهار قطعه ۴۰۰ متری فعال شده و نزدیک به ۲۰۰ آمبولانس، تجهیزات آتش‌نشانی در ۱۰۶ نقطه، ۱۵ موکب رسیدگی به گمشدگان و امکانات ۲۰۰ مسجد در طول مسیر پیش‌بینی شده است. وی یادآور شد: جهت تسهیل رفت‌وآمد زائران، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس، ۴۰۰ دستگاه ون و تاکسی و ظرفیت کامل شرکت متروی تهران به ارائه خدمات رایگان خواهند

پرداخت.