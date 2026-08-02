سردبیر رای‌الیوم با اشاره به دلایل عقب‌نشینی تکراری ترامپ مقابل ایران گفت آمریکا بزرگ‌ترین بازنده جنگ خواهد بود.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم و تحلیلگر برجسته فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تهدیدات و سپس عقب‌نشینی ترامپ مقابل ایران اختصاص داده و نوشت: اعلام دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر بازنگری در میزان حضور و نیروهایش در کویت، اولین اعتراف رسمی به شکست در جنگ فعلی خود علیه ایران و محور مقاومت در منطقه است.

عطوان افزود: آمریکایی‌ها مجبورند به خسارات قابل توجهی که در نتیجه حملات موشکی و پهپادی ایران به ویژه در میان نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های ایالات متحده از جمله در اردن وارد شده است، اذعان کنند و این امر توضیح می‌دهد که چرا ترامپ بارها از تهدیدهای خود برای انجام حملات ویرانگر و نابودی زیرساخت‌های ایران در آخرین لحظه عقب‌نشینی کرده است.

این تحلیلگر فلسطینی تاکید کرد: تحول جدید این است که ترامپ تصمیم گرفته بود دوباره به این تهدیدات برگردد و اعلام کند که در هر لحظه حملات شدیدی را علیه نیروگاه‌ها، پل‌ها و خطوط راه‌آهن ایران انجام خواهد داد، با هدف مجبور کردن رهبری ایران به تسلیم و بالا بردن پرچم سفید.

سردبیر رای‌الیوم در ادامه این مقاله، به دلایل عقب‌نشینی ترامپ و به تعویق انداختن تهدیداتش علیه ایران که تبدیل به یک چرخه تکراری شده پرداخت که به این صورت است:

- ترامپ متوجه شده که ایران تسلیم شدنی نیست و هیچ یک از تهدیدات تاکنون این کشور را مرعوب نکرده و نه تنها هیچ نشانه‌ای در مورد تسلیم آن وجود ندارد، بلکه برعکس، ایران آمادگی بیشتری از خود برای تقابلی کوبنده‌تر با هرگونه تجاوز جدید آمریکا نشان داده که می‌تواند با گسترش دامنه و طولانی کردن این جنگ فرسایشی همراه باشد؛ جنگی که ایالات متحده 5 ماه قبل آن را آغاز کرد و تصور می‌کرد که در خدمت منافع آن خواهد بود.

- فرماندهان ارشد ارتش آمریکا مخالفت شدیدی با انجام چنین حمله‌ای علیه ایران دارند و با توجه به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی در جبهه‌های نبرد غرب آسیا و تخریب اکثر پایگاه‌های آمریکایی که صدها میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده است، از «ویتنام دیگری» می‌ترسند.

- هرگونه مشارکت احتمالی رژیم صهیونیستی در حملات جدید آمریکا علیه ایران نتیجه معکوس خواهد داشت؛ زیرا به اهداف خود یعنی نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران و سرنگونی یا تضعیف نظام این کشور دست نخواهد یافت. در عوض، با توجه به قدرت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی که ذخایر تجهیزات و موشک‌های رهگیر اسرائیل و آمریکا را خالی کرده‌اند، می‌تواند منجر به نابودی چندین شهر اسرائیلی، به ویژه تل‌آویو، حیفا، دیمونا و عسقلان شود.

- ورود سلاح‌های جدید و بسیار پیشرفته ایران به میدان نبرد، یکی از تحولات قابل توجه است؛ به ویژه بعد از اتفاقاتی که طی روزهای گذشته رخ داده، از جمله اقدام اوکراین در حمله به اهداف ایران در دریای خزر و نیز حمله مشترک آمریکایی- سعودی به مقر نیروهای حشد شعبی در عراق.

- گروه‌های وابسته به محور مقاومت به رهبری ایران، آماده ورود مستقیم به میدان نبرد هستند و اصل جبهه‌های متحد را تجسم بخشیده‌اند و جبهه‌های نبرد جدید و دردناکی را به روی آمریکا و رژیم اشغالگر گشوده‌اند. ما در این‌جا از حزب‌الله در لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های مقاومت عراق حرف می‌زنیم و چه‌بسا که گروه‌های مقاومتی دیگری نیز ظهور کنند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این مقاله آمده است که ازسرگیری جنگ علیه ایران و درگیر شدن در جنگی که بیش از 5 ماه طول کشیده، ترامپ را به حالت دیوانگی، از دست دادن آرامش و ناامیدی روانی سوق داده است. او توسط رژیم صهیونیستی فریب خورد و نتانیاهو به وی قول داد که این جنگ علیه ایران کوتاه و با پیروزی قطعی برای آنها خواهد بود و کمترین تلفات نظامی و مالی و بیشترین دستاورد را محقق می‌سازد.

عبدالباری عطوان ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند که این دستاوردها شامل فروپاشی سریع نظام ایران، کنترل تنگه هرمز، کسب تریلیون‌ها دلار از کنترل منابع نفت و گاز، اعمال عوارض بر نفتکش‌های عبوری و از همه مهم‌تر، تغییر نقشه منطقه بر اساس منافع اسرائیل، محقق خواهد شد.

بر اساس این یادداشت، اما نکته مسلم این است که چه ترامپ از تهدیدات خود علیه ایران عقب‌نشینی کند، همان‌طور که بارها این کار را انجام داده و چه تسلیم دروغ‌های نتانیاهو شود و به جنگ ادامه دهد، آمریکا بزرگ‌ترین بازنده این جنگ خواهد بود و زمان همه چیز را

مشخص می‌کند.