بزرگترین اشتباه ترامپ نشناختن ایران بود
یک نشریه آمریکایی گزارش کرده که دولت ترامپ گمان میکرد ایران به سرعت فرو میپاشد و در برابر حملات آمریکا مقاومت نمیکند؛ بزرگترین اشتباه ترامپ دقیقاً همین نشناختن دشمن بود.
نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در گزارشی تصریح کرد که بزرگترین اشتباه دولت ترامپ در جنگ با ایران شاید ناتوانی مداوم آن در درک اولویتها و انگیزههای تهران و مقاومت ایران در برابر اقدامات محدودکننده آمریکا بوده است. آتلانتیک به حمله پیشدستانه ایران به مواضع آمریکا در اردن اشاره کرد و نوشت، تصمیم تهران برای شلیک موشکهای بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در اردن نمونه بارز این مسئله بود.
این اقدام واشنگتن را سردرگم کرد. مقامات آمریکایی به این باور رسیده بودند که اقدامات آنها مسیر جنگ را تعیین میکند و ایران واکنش نشان خواهد داد. اما اینجا تهران بود که درست پس از آنکه ایالات متحده بمباران ۱۳روزه خود علیه تأسیسات دفاعی و زیرساختهای ایران را متوقف کرد، تنش را افزایش میداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که مسئول عملیات نظامی در خاورمیانه است، این اقدام را «حمله غافلگیرانه» توصیف کرد.تهران این حملات موشکی را دفاع از خود در برابر گسترش دامنه جنگ توسط دولت ترامپ اعلام کرد. آتلانتیک با اشاره به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که ترامپ آن را نقض کرد، ادامه داد که این یادداشت تفاهم مناقشه بر سر تنگه هرمز را حل نکرد. به طوریکه یک فرد مطلع به آتلانتیک در این خصوص گفت که برخی در ایران معتقدند که ایالات متحده عمداً توافقی مبهم تنظیم کرده تا نقض آن را به عنوان بهانهای برای از سرگیری حملات استفاده کند. این گزارش سپس با اشاره به این موارد ادامه داد که قطعاً ترامپ از فروپاشی تفاهمنامه با ایران شگفتزده نشده است؛ زیرا پس از تحقق چنین مسئلهای مدعی شد که کوچکترین اهمیتی به این موضوع نمیدهد.
ترامپ گمان میکرد
اوضاع ایران شکننده است
بر اساس این گزارش، ایالات متحده معتقد بود ایران شکننده است و حاکمیت ایران پس از اغتشاشات دیماه، مستعد فروپاشی است؛ به همین دلیل، ترامپ در حالی که مذاکرات هنوز در جریان بود، دستور آغاز جنگ را صادر کرد و دولتش باور داشت که شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله علی خامنهای در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به سرعت با فروپاشی حکومت همراه خواهد شد اما اکنون، پنج ماه بعد، حاکمیت ایران همچنان پابرجاست و به نظر میرسد اعتماد کافی برای تابآوری هرگونه پاسخ آمریکا را دارد.
این نشریه آمریکایی با اشاره به مقاومت ایران در برابر آمریکا ادامه داد که ترامپ، اوایل این هفته در فاکس نیوز وعده داد «حال آنها را حسابی میگیریم.» با اینحال، از طرف دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز گفت که پایگاه نظامی در اردن همچنان یک هدف باقی خواهد ماند، زیرا «تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد یافت.» دنی سیترینوویچ، افسر سابق اطلاعاتی اسرائیل که متخصص امور ایران است، به آتلانتیک گفت تشدید تنش «وسیلهای برای رسیدن به هدف است، اما ما نمیدانیم هدف چیست.»
بر اساس این گزارش، بخشی از سردرگمی ترامپ در جنگ با ایران این است که او نمیداند اقدام نظامی علیه ایران را تشدید بخشد و یا اینکه به مذاکرات صلح، فرصت دهد و هدف او از ادامه جنگ با ایران مشخص نیست. طبق ادعای آتلانتیک، ترامپ بارها به دنبال عقبنشینی از جنگ با ایران بوده است اما در جلسهای با مشاوران ارشد در جمعه گذشته، به طور جدی به افزایش حملات فکر کرد. یک مقام ارشد کاخ سفید به آتلانتیک گفت او این گزینه را انتخاب نکرد، اما طرحها همچنان روی میز او باقی مانده است.
این گزارش با اشاره به اینکه احتمال دارد ایران بار دیگر از حمله غافلگیرکننده استفاده کند؛ زیرا بر این باور است که این توانمندی را در اختیار دارد تا ترامپ را از نفس بیندازد و مذاکرات دیگر مسیر قابلدوامی ارائه نمیدهد. بر اساس آنچه در این تحلیل آمده است، ایران به منظور تأمین امنیت بلندمدت خود، بر موشکها و پهپادهایش اتکا کرده
است.
در بخشهایی از این گزارش، با اشاره به محدودیتهای ترامپ در جنگ با ایران از جمله آسیبهای اقتصادی ناشی از تداوم مسدود بودن تنگه هرمز و واکنش سرد کشورهای حوزه خلیجفارس آمده است که موقعیت ایران با اقدام یمن در بستن تنگه بابالمندب تقویت شده است.
جنگ با ایران به جمهوریخواهان
آسیب خواهد زد
از طرف دیگر، بخشی از همجنبشیهای ترامپ از جمله لورا اینگراهام و استیو بنن به طور علنی و خصوصی از کاخ سفید خواستهاند که جنگ با ایران را به سرعت جمع کند و تأکید دارند که تداوم جنگ با ایران، باعث دلسردی پایگاه رأی ترامپ شده و به جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره آسیب خواهد زد.
بر اساس این گزارش، جمهوریخواهانی که با رقابتهای دشوار انتخاباتی روبهرو هستند، به کاخ سفید ابراز نگرانی کردهاند که تشدید جنگ با ایران به قیمتهای بالاتر بنزین منجر میشود که میتواند شانس آنها را در نوامبر نابود کند. آتلانتیک همچنین با اشاره به وضع دور جدیدی از تحریمهای آمریکا علیه شرکتها و نفتکشهای مرتبط با تجارت دریایی ایران به امید تسلیم شدن جمهوری اسلامی نوشت، که آمریکا علاوهبر فشار اقتصادی امید دارد که با تشدید اقدام نظامی، ایران را وادار به تسلیم کند اما حتی تهدید تشدید تنش نیز میتواند هزینهآور باشد: قیمت نفت خام برنت پس از اظهارات ترامپ نزدیک به ۸ درصد
جهش کرد و دیروز به طور موقت از
۹۱ دلار در هر بشکه عبور کرد.
ترامپ هیچ گزینه خوبی
در اختیار ندارد
این رسانه آمریکایی سپس ادامه داد که در حال حاضر، هیچ گزینه خوبی برای ترامپ وجود ندارد و هیچ شفافیتی در مورد اینکه چگونه دو طرف در یک جنگ در حال گسترش میتوانند راههای خروج پیدا کنند، دیده نمیشود. به اعتقاد تحلیلگران این گزارش، ترامپ میتواند در جنگ با ایران اعلام پیروزی کند و بگوید اگر تهران به دنبال سلاح هستهای برود، دوباره به آن حمله خواهد کرد یا اینکه تلاش کند به تفاهم با ایران بازگردد اما باید شروطی همچون حفظ کنترل ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این گزارش، یکی از راهکارهای دیگری که پیش روی ترامپ است، تشدید تنش با ایران و تداوم اقدام نظامی علیه این کشور است اما او با مخالفت سیاسی برای یک مناقشه طولانیتر روبهروست: نظرسنجی سیبیاس نیوز/یوگاو که اوایل این هفته منتشر شد نشان داد که اکثریت آمریکاییها نسبت به این جنگ خوشبین نیستند و احساس میکنند اهداف آن مشخص نیست. به گزارش فارس، بیش از دو سوم پاسخدهندگان گفتند که دولت ترامپ باید اکنون جنگ را پایان دهد. آتلانتیک در پایان گزارش خود نوشت که شرایط نشان میدهد که در حال حاضر چشماندازی برای پایان جنگ ایران وجود ندارد و برخی مقامهای دفاعی آمریکایی به آتلانتیک گفتهاند که فکر میکنند جنگ با ایران تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت و این در حالی است که ایران این سیگنال را داده که برای نبردی حتی طولانیتر از آن برنامهریزی کرده است.