کیهان و خوانندگان
* در حملات برقآسای سپاه در عملیات نصر۲ چندین سامانه پدافندی پاتریوت و راداری آمریکایی در منطقه در کشورهای بحرین، کویت، قطر و اردن بهطور کامل منهدم و علیرغم کتمان و پنهانکاری آمریکاییها، برآوردهای اولیه نشان میدهد که بیش از 200 نظامی آمریکایی به درک واصل و تعداد زیادی از آنها زخمی شدهاند!
رشیدی
* امروز بر شاخه تنومندی نشستهایم که با خون امام شهیدمان و هزاران شهید گلگونکفن و با مقاومت یک ملت مبعوث آبیاری شده است. هر بار که منافع حزبی را به منافع ملی ترجیح میدهیم، یک ضربه تبر به این شاخه تنومند زدهایم. وقت آن است که اره اختلاف را زمین بگذاریم، پیش از آن که ملت در چارچوب عقلانیت انقلابی و تبعیت از امام جامعه، برخورد با اختلافافکنان را به عنوان یک تکلیف احساس کند.
آجرلو
* ایران، چشمان راداری و دستان پدافندی و مراکز جمعآوری و پردازش دادههای دشمن را با نقطهزنی دقیق، از هم گسیخته است. بسیاری از نظامیان تروریست آمریکا حتی محل استقرار امنی ندارند، چه رسد به اینکه بتوانند به اقدام نظامی راهبردی فکر کنند.
تولایی
* عملیات نصر دو با دشمن چه کرد که اینطور آنها را دچار «استیصال مطلق» نمود؟ تهاجمی بودن این عملیات، نشان داد قدرت نظامی ایران خسته نیست و با هیچ محدودیت عملیاتی مواجه نمیباشد.
احمدوند
* امروز، ایران اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد. جنگی که علیه این سرزمین جریان دارد، صرفا جنگ موشکها و تجهیزات نیست؛ جنگ روایتها، جنگ اقتصاد، جنگ رسانه، جنگ روانی، جنگ فناوری و مهمتر از همه، جنگ ارادههاست. دشمن، بیش از آنکه به دنبال تصرف جغرافیای ایران باشد، در پی تغییر هندسه ذهن ایرانیان است؛ میخواهد ما را به این باور برساند که نمیشود، نمیتوانیم و باید کوتاه آمد! متولیان فرهنگی و... برای مقابله با این جنگها آمادهاند؟!
قلیزاده
* تجربه تاریخی نزدیک به پنج دهه اخیر، بهویژه در پروندههایی نظیر برجام، مذاکرات قبل و بعد از جنگ 12 روزه و جنگ سوم(رمضان) به ما آموخته است که برای دشمن، مذاکره نه یک ابزار برای حل اختلاف، بلکه ابزاری برای مهار است.
آقایوسفی
* پس از یک تجربه بسیار پرهزینه، انتظار این است که افراد خوشبین به تفاهم با آمریکا، از ملت ایران و رهبر عظیمالشأن عذرخواهی کنند که در شناخت ماهیت شیطان بزرگ، دچار اشتباه اِدراکی شده بودند. یا دست کم بگویند که نیتشان خیر بوده، اما باز هم ثابت شد که با شیطان بزرگ نمیتوان تفاهم کرد؛ و بنابراین به اصول متعالی انقلاب و رهبری برگردند.
خیامی
* امام خمینی: «آن کسی که پنجاه سال مغزش را آنها تربیت کردهاند این هرچه هم که ضربه از غرب به این مملکتش میخورد، به این کشورش میخورد باز هم از آنها تعریف میکند باید تصفیه شود از این مغزهای پوسیدهای که عاشق آمریکا هستند، عاشق غرب هستند باید تصفیه شود از این موجودات.» تصفیه رسالت قطعی امت مبعوث و راه منحصر عزت و سعادت کشور، عمل به همین فرمان است.
نیکبین
* وقتی دشمن زیرساخت شما را هدف میگیرد، مذاکره با او در همان مقطع زمانی، به معنای پذیرش حق دشمن برای شلیک با هر توجیهی (مذاکره تاکتیکی یا جنگ و عقبنشینی تاکتیکی)، منطق انقلابی حکم میکند که در میدان مبارزه، باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره، حقانیت بر کرسی بنشیند! قابل توجه تیم مذاکرهکننده!
کوثری مقدم
* مسئولان وظیفهای مضاعف بر عهده دارند. نمیتوان مردم را به ایستادگی دعوت کرد، اما از اصلاح رویهها، ارتقای کارآمدی و مبارزه با فساد غفلت ورزید. آرمانگرایی مردم، نیازمند واقعبینی و کارآمدی در ساحت حکمرانی است و واقعبینی مسئولان نیز نباید به بهانهای برای عدول از اصول و ارزشها تبدیل شود. در شرایط جنگ چندجانبه، سرمایه اجتماعی، مهمترین مؤلفه قدرت ملی است و این سرمایه، جز با صداقت، عدالت و مشارکت عمومی حفظ نخواهد شد.
ستوده
* پس از 5 ماه از تعطیلی مجلس شورای اسلامیِ و در هنگام رأیگیری از ۲۴۰ نماینده حاضر فقط ۲۰۳ نفر رأی خود را ثبت کردهاند. هرچند همواره در ادوار مجلس درصدی از نمایندگان به هر علتی در رأیگیری شرکت نمیکنند اما عدم رأیدهی نزدیک به ۴۰ نفر به یک لایحه آن هم مربوط به مقابله با جنایات بینالمللی که بحث امروز و مطالبه جدی مردم است، چه معنایی میتواند داشته باشد؟
فاتحی
* دشمن در این جنگ تجاوزکارانه به این نتیجه رسید که دولت و ملت ایران پای همه هزینههای جنگ ایستاده است. برخی هزینهها که دشمن فکر میکند، آسیب و خسارت است برای ما در عمل منفعت محسوب میشود.
مالمیر
* مکس بلومنتال، روزنامهنگار آمریکایی: در سفر به ایران فهمیدم بسیاری از مردم ایران، اکنون متحدتر از قبل شدهاند. شدت خشم عمیق و میل به انتقام از ترامپ و نتانیاهو، مرا شگفتزده کرد.
کرمعلی
* تنگه هرمز، میدان زورآزمایی بزرگ و تحقیرآمیز برای آمریکا بود. آمریکا همه زور و تزویرش را به کار بست اما نتوانست کاری بکند. تنگه پس از خباثت و عهدشکنی آمریکا کاملاً بسته شده است. ترامپ فقط میتواند عزا بگیرد و برای کشتهشدگانش مجلس ختم برپا نماید!
فیضی
* مردم عرب زبان، ضربالمثل معروفی دارند که حکایت همین روزهای دولت سعودی و ترامپ احمق است. وقتی که خانهات از شیشه است، پس به مردم سنگ نینداز!
ناصری
* براندون ویچرت، تحلیلگر آمریکایی میگوید؛ آمریکا دیگر مانند گذشته چشم بینا و امکان استقرار نیرو در اطراف ایران را ندارد. چون همه چیز توسط ایران نابود شده است. با این اوصاف، باید هم ترامپ معیوبالعقل برای مذاکره التماس کند.
کفشی
* رژیم غاصب و جعلی صهیونی، با این بهانه که نمیخواست سلاحهای حکومت بشار اسد به دست حکومت بعدی برسد، طی 18 ماه حکومت جولانی، 849 بار به سوریه حمله کرد و بیش از 700 نقطه را هدف قرار داد و سوریه را خلع سلاح کرد! هزینه مقاومت بسیار کمتر از تسلیم و سازش است؟!
آقابابایی
* ترامپ دو هفته پس از بازگشت به جنگ و در اوج تهدیدات لفظی، ناچار شد حملات را متوقف کند. او نه فقط از سوی ایران، بلکه توسط مقاومت یمن در دریای سرخ تحقیر میشود، اما قادر نیست حتی یک اعتراض لفظی بکند، چه رسد به این که در دفاع از عربستان، کاری انجام دهد!!!
قدیری
* نشریه انگلیسی تلگراف دیروز با ابراز حیرت نسبت به ارتقای توان دفاعی ایران نوشت: «اگر در ابتدای جنگ، لانچر یک موشک ایران هدف قرار میگرفت، در ۱۵ ساعت توان عملیاتی مجدد برای شلیک از همان نقطه فراهم میشد. این زمان در روزهای اخیر به کمتر از ۳۰ دقیقه رسیده است!
داودی
* امروز، بزرگترین خطری که ایران را تهدید میکند، نه کمبود منابع و نه فشارهای خارجی، بلکه افتادن در دام دوگانههای کاذب است؛ دوگانههایی از جنس آرمان یا معیشت، مقاومت یا پیشرفت و عزت یا رفاه. حال آن که تجربه ملتها نشان داده است که پیشرفت پایدار، بر شانههای استقلال و عزت ملی استوار میشود و ملتهای وابسته، حتی اگر دورهای از رفاه را تجربه کنند، سرنوشت خود را به اراده دیگران گره زدهاند.
نورمحمدی
* آرمانگرایی، موتور محرک ملتهاست. اگر ملتی آرمان استقلال، عزت، عدالت و پیشرفت را از دست بدهد، هرچند در ظاهر زنده باشد، در حقیقت به حیات نباتی دچار شده است. آیا ملت ایران میتوانست هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر بگذارد، اگر آرمان دفاع از وطن و کرامت ملی را در دل خود نداشت؟
معماریان
* شاید بهتر باشد که در ایست و بازرسیهای خیابان، خودروها به مکانی هدایت شوند که از نور کافی برخوردار است که نیازی به چراغ قوه نباشد تا بعضاً به امنیت روانی خانوادهها خدشهای وارد نشود.
جوانی