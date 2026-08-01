کد خبر: ۳۳۵۲۸۸
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
تفسر به رأی و تشبیه آیات قرآن به کلام بشر ممنوع!
شیخ صدوق به سند خود از امام علی(ع) در پاسخ به زندیقی (کافری) که مدعی وجود تناقض در قرآن بود نقل میکند: «بپرهیز از اینکه قرآن را به رأی خود تفسیر کنی پیش از آنکه از عالمان بیاموزی، چرا که چهبسا آیاتی در ظاهر به کلام بشری شباهت داشته باشد، حال آنکه کلام خداست و معنا و مقصود آن با کلام بشر شباهت ندارد... پس کلام الهی را با کلام بشری شبیه مدان که هلاک و گمراه خواهی شد.(1)
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1- توحید صدوق، باب 36، ص 264