۵ نفر در منطقه شنا ممنوع توسکاسرای رامسر غرق شدند
ساری- خبرنگار کیهان:
۷ جوان غیر بومی و مسافر، در منطقه شنا ممنوعه توسکاسرای رامسر و در مصب رودخانه و محل تلاقی رودخانه به دریا اقدام به شنا کرده بودند به دلیل وجود امواج شکافنده قوی، حتی برای شناگران حرفهای نیز خطرناک است ۵ نفر غرق شدند و دو نفر نجات یافتند.
مسلم قبادی فرماندار رامسر گفت: منطقهای که این ۷ جوان برای شنا رفته بودند در هر ۱۰ متر تابلوهای شنا ممنوع نصب شده بود و با وجود همه علائم هشداری، متاسفانه این افراد اقدام به شنا در مصب رودخانه میکنند که دچار غرقشدگی میشوند.
فرماندار شهرستان رامسر افزود: ماموران امداد و نجات و ناجیان غریق به محض اطلاع از این حادثه به محل اعزام میشوند و دو نفر را از خطر مرگ نجات میدهند.
قبادیان خاطرنشان کرد: افراد نجات یافته برای مراقبت و درمان به بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر منتقل شدند.
وی ادامه داد: نیروهای امداد و نجات و ناجیان غریق پیکر چهار نفر را از آب بیرون کشیدند و جستوجو برای یافتن پیکر غریق پنجم نیز ادامه دارد.
فرماندار شهرستان رامسر با بیان اینکه این حادثه در خارج از طرح دریا و منطقه شنا ممنوع اتفاق افتاد، گفت: درخصوص خطرات شنا در مناطق خارج از طرح دریا، با نصب علائم هشداری مشهود، هشدارهای لازم داده میشود اما علیرغم هشدارهای مسئولان متاسفانه برخی مسافران رعایت نمیکنند.
قبادیان با بیان اینکه در داخل طرح دریا در سال جاری هیچ غریقی نداشتیم، افزود: در داخل طرحهای دریا که برای شنا استانداردسازی شده است ناجیان غریق حضور دارند و امکانات کافی مانند جت اسکی و قایق موتوری برای جلوگیری از حوادث و سرعتبخشی به عملیات نجات فراهم شده است.
وی اضافه کرد: مردم بومی به دلیل اطلاعرسانی رسانههای استانی و آگاهی داشتن از خطرات شنا در منطقه ممنوعه، عموما از شنا در این مناطق خطرناک خودداری میکنند اما برخی مسافران به دلیل آشنا نبودن به خطرات شنا، هشدارها را جدی نمیگیرند.
فرماندار شهرستان رامسر از مسافران خواهش کرد از شنا در منطقه ممنوع، خارج از طرح دریا و جاهای خلوت که ناجیان غریق و عوامل امداد و نجات حضور ندارند خودداری کنند و همکاری لازم را با عوامل امدادی و ناجیان غریق داشته باشند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل کمرنگ بودن بیتوجهی به این هشدارها، توجه نداشتن رسانههای سراسری و رسانههای بومی سایر استانها به خطرات و هشدارهای دریای خزر است. در سالهای اخیر استانداری و رسانههای مازندران به شکل گستردهای درباره غرقشدگی دریای خزر تولید محتوا داشتند و همین امر سبب شد جامعه بومی آگاهی بیشتری در این زمینه کسب کند. اما در سایر استانها که مازندران میزبان مسافرانی از آنها میشود، این موضوع هنوز از سوی رسانهها و مسئولان به عنوان هشدار جدی گرفته نشد که انتظار داریم توجه به این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار رسانهها و مسئولان همه استانها قرار بگیرد تا شاهد تکرار حوادث تلخ اینچنینی و عزادار شدن خانوادهها در سواحل شمال ایران نباشیم.