افتتاح و واگذاری ۵۷۵۸ واحد و قطعه زمین مسکونی در یزد
یزد- خبرنگار کیهان:
محمدرضا بابایی استاندار یزد با میزبانی از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در مراسمی باشکوه، روند واگذاری بیش از پنج هزار واحد مسکونی و قطعه زمین را آغاز کردند تا رؤیای داشتن سرپناه رنگ واقعیت به خود بگیرد.
آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای مسکن استان یزد با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار یزد، سه تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین ملی و استانی برگزار شد. استاندار یزد در این آیین، با قدردانی از تلاشهای انجام شده جهت اجرای پروژههای عمرانی در سراسر استان اظهار کرد: تحقق وعدههای حوزه مسکن همواره از تأکیدات ویژه رئیسجمهور در نشست با استانداران بوده است.
وی با بیان اینکه یزد از استانهای پیشتاز در نهضت ملی مسکن در کشور محسوب میشود تصریح کرد: متاسفانه افزایش نرخ تورم در کشور باعث محدودیت منابع و تأخیر در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان شده است.
بابایی در همین راستا ادامه داد: با ابتکار صورت گرفته، واحدهای مسکونی در فازهای مختلف به صورت نیمه ساز، تدریجی و تکمیلی به متقاضیان واگذار و در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد. وی با بیان اینکه استان یزد، بار اشتغال و درمان بخشی از کشور را برعهده دارد گفت: بیش از ۲۳ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان غیر بومی هستند و با توجه به سرانه تخت بیمارستانی به ازای پذیرش بیماران از نقاط دیگر کشور، یزد سرانه لازم را دریافت نمیکند.
استاندار یزد با بیان اینکه ۱.۴ درصد از جمعیت کشور و ۲.۸ درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به استان یزد است عنوان کرد: در سال جاری ۵۳ همت از درآمدهای استان یزد به خزانه واریز خواهد شد اما بودجه استان یزد تنها ۵ هزار میلیارد تومان است.
شایان ذکر است؛ با افتتاح و تحویل ۵۷۵۸ واحد و قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن و تحویل ۶۴۰ واحد مسکونی و ورود ۱۵۹۵ واحد نیمهساز به مرحله تحویل تدریجی و نیز فراهمسازی زمین برای ساخت مسکن توسط مردم با واگذاری ۳۵۲۳ قطعه زمین در قالب طرحهای گروهساخت، بخشی از برنامههای دولت در این حوزه محقق شد.