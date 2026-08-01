ارتش روسیه با ده‌ها موشک بالستیک زیرساخت‌های اوکراین را در کی‌یف، در پایتخت این کشور شخم زد.

در واکنش به حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، حملات ارتش روسیه نیز به اوکراین تشدید شده است. روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور موج گسترده‌ای از حملات را به فرودگاه‌های نظامی، تأسیسات صنایع دفاعی و مراکز مهم تدارکات و فرماندهی اوکراین انجام دادند. در این حملات برای اولین‌بار از زمان آغاز جنگ، ارتش روسیه یک کارخانه تولید پهپاد متعلق به شرکت آمریکایی را در کی‌یف هدف قرار داده و نابود کرد. روسیه بامداد دیروز نیز در دومین حمله گسترده خود طی روزها اخیر با ده‌ها موشک بالستیک کی‌یف را هدف قرار داد. به نوشته «کی‌یف ایندیپندنت»، در دومین حمله گسترده روسیه با موشک‌های بالستیک به اوکراین طی ۴۸ساعت اخیر، دست‌کم ۹ نفر در کی‌یف کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.سازمان خدمات اضطراری دولتی اوکراین اعلام کرد که در پی این حملات چندین ساختمان نیز تخریب شده‌اند؛ تاکنون ۱۰۵ نفر از ساختمان‌های آسیب‌دیده نجات یافته‌اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. نیروی هوایی اوکراین در ارتباط با این حملات تصریح کرد که روسیه در مجموع ۳۵ فروند موشک که ۲۷ فروند آنها بالستیک بودند را به سمت اوکراین شلیک کرده است که بخش عمده آنها کی‌یف را هدف حمله قرار داد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو موشک رهگیری شدند. در همین حال اوکراین مدعی شده است که ۱۸۵ فروند پهپاد شاهد نیز به سمت مواضع این کشور شلیک شده که ۱۵۴ فروند از آنان سرنگون شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی این حمله سفارت لیتوانی در کی‌یف نیز آسیب دیده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه لیتوانی، این حمله هیچ مصدومی در میان کارکنان سفارت بر جای نگذاشت، اما ساختمان سفارت آسیب دیده است.

پاتریوت نداریم

ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در واکنش به این حملات در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تنها یک موشک بالستیک سرنگون شد، صرفاً به این دلیل که دیگر موشکی برای سامانه‌های پاتریوت وجود ندارد. او افزود: دقیقاً همین کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با موشک‌های بالستیک است که روسیه را به انجام چنین حملاتی علیه جان انسان‌ها تشویق می‌کند. زلنسکی پیش‌تر در مصاحبه با آکسیوس اعلام کرده بود از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، درخواست کرده است یک «بسته اضطراری زمستانی» شامل موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد تا این کشور بتواند از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی خود جلوگیری کند. گزارش‌ها حاکی است علی‌رغم وعده‌های اولیه ترامپ، وی در اظهارات جدید خود گفته است هنوز تصمیمی برای ارسال پاتریوت به اوکراین نگرفته است.

در همین حال وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیه‌ای در ارتباط با حملات اوکراین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شنبه‌شب ۲۷۴ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه و همچنین بر فراز آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده‌اند. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو نیز به تازگی اعلام کرده است که طی یک ماه گذشته بیش از ۶هزار پهپاد اوکراینی قصد حمله به استان مسکو را داشته‌اند که بیشتر آنها پیش از رسیدن به مقصد رهگیری شده‌اند.