سرویس خارجی-

منابع امنیتی می‌گویند واشنگتن و ریاض در تجاوز اخیر به عراق تقسیم کار کرده بودند. به این شکل که، جنگنده‌های سعودی مناطق جنوبی و جنگنده‌های آمریکایی مناطق شرقی و شمالی را هدف قرار دهند!

بامداد سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۳ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، در اقدامی که نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و ادامه سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط واشنگتن و ریاض است، این دو سلسله حملاتی هوایی را علیه مواضع نیروهای مقاومت و پایگاه‌های وابسته به حشدالشعبی و... در مناطق مختلف عراق انجام دادند، حملاتی که بنابر گزارش‌ها مناطقی در استان صلاح‌الدین از جمله حوالی آمرلی و برخی پایگاه‌های نیروهای مقاومت را هدف قرار داد و به شهادت و مجروح‌شدن شماری از رزمندگان انجامید. بنابر اعلام منابع رسمی، 5 مستشار نظامی ایرانی نیز در بین شهدا بودند. آمریکا و رژیم سعودی برای توجیه این تجاوز نظامی مدعی شدند که پهپادهایی از خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی عربستان و منافع آمریکا پرتاب شده و گروه‌های مقاومت مسئول آن بوده‌اند، ادعایی که بدون ارائه اسناد مستقل و در حالی مطرح شد که بارها از «دفاع از خود» به عنوان پوششی برای حملات فرامرزی و نقض حاکمیت کشورهای منطقه استفاده شده است. ضمن اینکه یمنی‌ها رسماً اعلام کرده بودند که این حملات را آنها انجام داده‌اند نه «برادران عراقی». این عملیات بار دیگر نشان داد که واشنگتن و گاو شیرده ترامپ به جای احترام به استقلال کشورها و پیگیری مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک، همچنان منطق زور را برگزیده‌اند. این هم رویکردی است که نه‌‌تنها، تاکنون، به کاهش تنش کمک نکرده است، بلکه خطر گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در سراسر غرب آسیا را افزایش داده و می‌دهد.

جزئیات تازه

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از السومریه‌نیوز، منابع امنیتی، دیروز، جزئیات جدیدی از تجاوز مشترک آمریکا و سعودی به مقرهای سازمان حشدالشعبی عراق را منتشر و تأکید کردند که این عملیاتی تصادفی و خودسرانه نبوده بلکه از پیش برنامه‌ریزی و نقش‌ها بین ریاض و واشنگتن تقسیم شده بود. این منابع خاطرنشان کردند حملات علیه مقرهای حشدالشعبی در مناطق جنوبی توسط جنگنده‌های عربستان انجام شد و مقرهای موجود در شرق و شمال عراق توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شدند. منابع مذکور می‌گویند که این امر با روایت عراقی‌ها نیز تطابق دارد که می‌گویند جنگنده‌های آمریکایی و عربستانی حریم هوایی عراق را نقض کرده و به‌طور همزمان عملیات انجام دادند و منطقه الدیر در بصره، الصویره در واسط، بخش عون در کربلا بخش الدبس در کرکوک، بخش آمرلی در صلاح‌الدین، الحمدانیه در نینوا، اطراف مدائن در جنوب بغداد و پادگان ابومنتظر المحمداوی(اشرف سابق) در دیالی را هدف قرار دادند.

لزوم جلوگیری از تجاوزات خارجی

در همین رابطه، علی صابر الکنانی، رئیس فراکسیون «ابشر یا عراق»، در پارلمان این کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «در پی حمله آمریکا و عربستان به مقرهای حشدالشعبی از ریاست پارلمان می‌خواهیم که یک جلسه اضطراری برگزار کند. تجاوزی که مقرهای حشدالشعبی را هدف قرار داد و منجر به شهادت ۲۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر دیگر شد، نیازمند اتخاذ موضع پارلمانی و دولتی متناسب با تجاوز است. مرحله کنونی نیازمند دوری و اجتناب از بیانیه‌های محکومیت و اتخاذ تصمیمات شجاعانه است که حاکمیت ملی را حفظ کند و باید براساس قانون اساسی و قوانین مربوطه دیگر، با تجاوزهای خارجی برخورد کرد.»

همچنین صلاح بوشی به خبرگزاری المعلومه گفت: «اخبار تأییدنشده‌ مبنی بر تهدید علی الزیدی، نخست‌وزیر، به استعفا، تنها به نفع کسانی است که به‌دنبال برهم زدن انسجام سیاسی بین نیروهای زیرمجموعه چارچوب هماهنگی و بقیه نیروهای ملی شریک در اداره کشور هستند. مرحله کنونی نیازمند تقویت تفاهم بین نیروهای سیاسی، حمایت از ثبات دولت و دوری از شایعاتی است که با هدف آشفته کردن صحنه سیاسی و دامن‌زدن به بحران‌ها انجام می‌شود. نیروهای ملی همچنان از مسیر دولت برای تضمین اجرای برنامه آن و دستیابی به ثبات سیاسی و خدماتی با هدف برآورده کردن خواسته های شهروندان حمایت می‌کنند.»

هراس آمریکا و اسرائیل از زیارت اربعین

خبر دیگر آن‌که آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، با تأکید بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم عراق با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: «این پیوند در همراهی و پاسخگویی ملت عراق به پروژه تحول‌آفرین و الهی حضرت امام حسین(ع) در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تجلی یافته است و زیارت اربعین پروژه‌ای الهی و زمینه‌ساز ظهور حضرت امام مهدی(عج) است که آمریکا و اسرائیل از آن هراس دارند.» آیت‌الله موسوی با اشاره به تلاش‌های حاکمان و طاغوت‌ها در طول تاریخ برای زدودن هویت حسینی از مردم عراق تصریح کرد: «این تلاش‌ها همواره در نهایت به سقوط همان نظام‌ها و حاکمان [جبار] انجامیده است.»

همزمان یکی از فرماندهان نیروهای حشدالشعبی عراق به اجرای بی‌نقص طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) در این کشور اشاره کرد. سجاد الاسدی تأکید کرد که برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) در اوج خود قرار دارد و زوار همچنان از داخل عراق و خارج آن در حال ورود به استان کربلای معلی هستند. وی اضافه کرد: «ما شاهد حضور میلیونی زوار از استان های مختلف عراق و کشورهای جهان در کربلای معلی هستیم. طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) به‌خوبی در حال اجرا است. تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی از جمله گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها کاملاً امن هستند.»