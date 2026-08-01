سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت: آیا همراهی با نیروهایی که علیه یک کشور مسلمان دست به تجاوز نظامی زده‌اند، با نهی صریح قرآن کریم مبنی بر عدم همپیمانی با ستمگران یا یاری ‌رساندن به متجاوزان، همخوانی دارد؟ و آیا میزبانی دشمنان مسلمانان و حمایت از تجاوز نظامی آنان علیه همسایه مسلمان با حق همسایگی و اخوت اسلامی سازگار است؟

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران ملتی است با تمدنی کهن و غنی که اسلام را پذیرا شد و در سده‌های پس از آن، به یکی از ارکان اصلی در شکل‌گیری و شکوفایی تمدن اسلامی بدل گشت و در حوزه‌های گوناگونی از فقه و حدیث گرفته تا فلسفه، پزشکی، ریاضیات و ادبیات نقش‌آفرینی کرد. معیار برتری در اسلام نه زبان عربی است و نه نزدیکی جغرافیایی به سرزمین وحی؛ چنان‌که خداوند متعال فرموده است: «همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترینِ شماست» [سوره حجرات: ۱۳]. از این رو، هیچ حاکمی حق ندارد صرفِ عرب‌زبان بودن را دستاویزی برای ادعای نمایندگیِ «رسالت محمدی(ص)» قرار دهد و یا چنین ادعایی را جایگزینِ پایبندی به آموزه‌های روشن اسلام سازد.

جمهوری اسلامی ایران همواره- فارغ از اختلافات سیاسی- بر اصل حسن همجواری و روابط برادرانه میان ملت‌های اسلامی تأکید ورزیده است؛ حتی در تعامل با حکومتی نوپا که بر بخشی جداشده از خاک ایران حکم می‌راند. در مقابل، قرآن کریم به‌صراحت هشدار می‌دهد: «وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» [سوره هود: ۱۱۳]؛ بدین معنا که نباید به ظالمان گرایش یافت یا از آنان حمایت کرد. به همین ترتیب، پیامبر خدا (ص) فرموده‌اند: «هر کس ستمگری را یاری کند، خداوند همان ستمگر را بر او مسلط می‌گرداند».

بنابراین، هر کس که از «پیام محمد(ص)» سخن می‌گوید، شایسته است پیش از آنکه دیگران را پند دهد، رفتار حکومت خود را با همین معیارها بسنجد: آیا همراهی با نیروهایی که علیه یک کشور مسلمان دست به تجاوز نظامی زده‌اند، با نهی صریح قرآن کریم مبنی بر عدم هم‌پیمانی با ستمگران یا یاری‌رساندن به متجاوزان، همخوانی دارد؟ و آیا میزبانی دشمنان مسلمانان و حمایت از تجاوز نظامی آنان علیه همسایه مسلمان با حق همسایگی و اخوت اسلامی سازگار است؟ پاسخ این پرسش‌ها به روشنی در قرآن کریم بیان شده، توسط سنت پیامبر (ص) تأیید گردیده و وجدان امت اسلامی نیز بر آن گواهی می‌دهد».

به گزارش ایرنا، اظهارات بقائی در واکنش به موضع‌گیری اخیر پادشاه بحرین درخصوص ایران بیان شده ‌است.

حمد بن عیسی، پادشاه بحرین اخیرا در اظهار نظری عجیب ادعا کرده ‌بود: «حضرت محمد(ص) پس از قرن‌ها تاریکی در ایران به آن عمق روحی، انسانی و معرفتی بخشید؛ به خاطر تشکر از این کار حداقل دیگر به بحرین حمله نکنید».