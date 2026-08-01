مع‌الأسف در داخل ما هم جناح‌هايى هستند دست و پا مى‏كنند كه همان مسائل را درست كنند. يعنى دست و پا مى‏كنند كه آمريكا قدرت پيدا كند. اين ننگ را ما كجا بايد ببريم كه اهالى يك كشورى، افرادى كه از همين مملكت است، اينجا زاييده شده و اينجا پرورش پيدا كرده، حالايى كه مملكت ما و ملت ما قدرت آمريكا را در اينجا شكست داده است، باز روابط با آمريكا دارند كه برگردانند. ما اين ننگ را بايد كجا ببريم.

صحیفه امام؛ ج11؛ ص260 | قم؛ 25 آذر 1358