شرط ایران قوی وحدت حول محور ولایت است

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: در گام دوم انقلاب باید متمرکز بر قوی شدن باشیم که یک شرط آن وحدت حول محور ولایت است.

محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس، با تأکید بر ضرورت تمرکز بر موضوع «ایران قوی» گفت: امروز واقعاً موضوع نخست، قوی شدن ایران است و بیش از هر زمان دیگری این موضوع را احساس می‌کنیم. اگر به چهار یا پنج سال گذشته، یعنی از بعد از شهادت شهید سلیمانی نگاه کنیم، می‌بینیم که امام شهید ما همواره بر موضوع «ایران قوی» تأکید داشتند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در گام دوم انقلاب، با رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید بر قوی شدن متمرکز باشیم. یکی از شروط این قوی شدن، وحدت حول محور ولایت است. ما مسئولان در درجه اول باید بسط ید برای ولایت فقیه ایجاد کنیم. اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم، باید از همین‌جا آغاز کنیم؛ تا تک‌تک ایرانیان قوی شوند، خانواده‌های ایرانی قوی شوند، ملت ما قوی شود و در نهایت انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما قوی شود.

باید پیروزی خود در جنگ را تثبیت کنیم

وی با اشاره به جنگ اخیر، اظهار کرد: این موضوع همچنین منوط به پیروزی در این جنگ است؛ پیروزی در جنگی که در آن پیروز شدیم، اما این پیروزی باید تثبیت شود. باید بتوانیم این پیروزی را ثبت کنیم. این امر حتماً نیازمند آن است که کشور امید به آینده داشته باشد، چشم‌انداز آینده روشن باشد و یکپارچگی و وحدت شکل گیرد و حفظ شود.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم دستاورد نظامی خود را از نظر حقوقی و سیاسی به دست‌آوریم، آن را تثبیت کنیم و همه دنیا این واقعیت را ببیند، در غیر این صورت چگونه می‌خواهیم از این دستاورد استفاده کنیم؟

رئیس‌مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه عرصه‌های اداره کشور، گفت: من بحث فردی ندارم. ما چهار جبهه و چهار میدان داریم که باید همزمان و در کنار یکدیگر فعالیت کنند. بارها در مصاحبه‌ها نیز گفته‌ام که نباید این میدان‌ها را از یکدیگر جدا کنیم، چراکه جدا کردن آن‌ها به معنای ضعیف کردن ایران است و با این رویکرد، ایران قوی شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: میدان نظامی یک میدان است، میدان دیپلماسی یک میدان دیگر است، میدان خدمت نیز جایگاه خود را دارد و میدان خیابان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این چهار عرصه باید در کنار هم، مکمل یکدیگر و به‌صورت متوازن عمل کنند.

ما یک ساعت بعد از بمباران متوجه شهادت رهبر انقلاب شدیم

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حمله دشمن به کشور در ۹ اسفند و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، متذکر شد: از همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد و شهادت ایشان قطعی شد و شاید حدود یک ساعت از بمباران گذشته بود و ما متوجه این موضوع شدیم، اقدامات و پیگیری‌هایی را آغاز کردیم و تلاش شد سران قوا و مسئولان ذی‌ربط گردهم آیند که با همکاری و تلاش‌های شهید علی لاریجانی و دیگر افراد این کار انجام شد و ساعت ۸ شب شد که توانستیم دور هم جمع شویم.

قالیباف ادامه داد: در آن جلسه ما ۶، ۷ نفر تصمیم گرفتیم که خبر شهادت حضرت آقا را چه زمانی اعلام کنیم. قطعی شد که خبر شهادت ایشان را ساعت ۸ صبح روز بعد اعلام شود. ما تا ساعت ۱۰ و نیم شب کنار هم بودیم و بعد کم کم پراکنده شدیم. اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد، رسانه‌های خارج از کشور خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را منتشر کردند.

من و شهید لاریجانی زمان اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب را مشخص کردیم

وی تصریح کرد: خلاصه با آقای لاریجانی حدود ساعت یک الی یک و نیم بامداد بود که یکدیگر را پیدا کردیم. ما دو نفر قرار گذاشته بودیم که مرتب با یکدیگر طبق طراحی‌هایی که کرده بودیم در ارتباط باشیم. خلاصه با آقای علی لاریجانی دوباره صحبت کردیم. قرار بود آیت‌الله آملی لاریجانی و آقای ذوالقدر از سحر با افراد مجمع تماس برقرار کرده و تلفنی رای آنان را اخذ می‌کردند تا فرد مورد نظر برای حضور در شورای رهبری انتخاب شده و شورای رهبری رسمیت پیدا کند. در نهایت قرار بود ۸ صبح هم خبر شهادت رهبری اعلام شود و هم خبر شکل‌گیری شورای رهبری اعلام شود. رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما ما دیدیم اگر با این دست فرمان بخواهیم پیش برویم، اصلا نمی‌شود. بنده و آقای علی لاریجانی تصمیم گرفتیم و گفتیم هرچه بادا باد. اکنون ما می‌بینیم چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد. ما دو نفر تصمیم گرفتیم که در زمان سحر که مردم سر سفره سحری هستند خبر شهادت رهبری را اعلام کنیم و همان موقع مردم به خیابان بیایند. وگرنه باور کنید ممکن بود در بحث خیابان اتفاقات دیگری رقم بخورد.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه گذشت دیدیم عنایت خداست، افزود: شاید واقعاً اتفاق دیگری می‌افتاد و صبح می‌آمدند و می‌گفتند شما چه کاره بودید که دو نفری این تصمیم را گرفتید، ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما می‌گفت باید این تصمیم را بگیریم. من و شهید لاریجانی تصمیم را گرفتیم و واقعاً این ملت مبعوث شدند.

به گزارش مهر، وی در ادامه با اشاره به تداوم شرایط پس از آن تصمیم و شکل‌گیری جبهه مردم، تصریح کرد: الان ۱۵۰ شب می‌گذرد و مردم همچنان در صحنه هستند. این میدان، میدان خیابان است. میدان خیابان، میدان خدمت، میدان دیپلماسی و مذاکره و میدان نظامی در کنار هم هستند. هرکس این‌ها را از هم جدا کند، اشتباه است. این چهار میدان باید با هم و مکمل هم باشند. خدا را شاهد می‌گیرم که در این ۱۵۰ روز یا از آن جنگ ۱۲ روزه تاکنون، من از موضوعات مهم این چهار جبهه لحظه‌ای درنگ نکردم.