ادامه آتشسوزیهای جنگلی
ادامه آتشسوزیهای جنگلی در چندین منطقه یونان، باعث افزایش تخلیه مناطق مسکونی و تخریب خانهها شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روزنامه یونانی اکاتیمرینی، آتشسوزیهای جنگلی روز شنبه همچنان در چندین منطقه یونان ادامه داشت و منجر به تخلیه مناطق مسکونی جدید و تخریب خانهها شد. این در حالی است که بادهای شدید، عملیات آتشنشانان را با دشواری مواجه کرده است. بزرگترین کانون آتشسوزی در نزدیکی منطقه تفریحی پورتو جرمنو، در حدود ۶۰ کیلومتری غرب آتن مستقر بود. هواپیماهای آتشنشانی پس از یک شب نبرد با شعلههای آتش، از نخستین ساعات روز شنبه عملیات آبپاشی خود را از سر گرفتند. مقامات یونان از طریق سیستم هشدار اضطراری ۱۱۲، دستور تخلیه مناطق پورتو جرمنو، پساتا و میتیکاس را صادر کردند. علاوه بر این، 12 نفر در طول شب با قایق نجات یافتند. براساس گزارش رسانههای محلی، چندین خانه مسکونی تخریب شده و یک کامیون آتشنشانی نیز به طور کامل در آتش سوخته است. دیگر آتشسوزیها در شمالغربی پلوپونز همچنان فعال بودند، در حالی که وضعیت در منطقه رتیمنون در جزیره کرت رو به بهبود گذاشته است. مقامات یونانی اعلام کردند: از صبح جمعه تا شنبه بیش از ۷۰ مورد آتشسوزی جنگلی بهدلیل شرایط جوی نامساعد از جمله گرمای شدید، خشکسالی و وزش بادهای مداوم شعلهور شده است. آتشسوزی دیگری نیز در کوه پویکیلو در حومه غربی آتن گسترش یافته و به نزدیکی منطقه هایداری و مجاورت بیمارستان روانپزشکی دافنی رسیده است. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، ۱۷ بیمار از این مرکز درمانی تخلیه شدند، اگرچه شعلههای آتش به خود بیمارستان آسیب نرساند.