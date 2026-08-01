زلزله با هزاران آواره و تخریب ۱۵۰۰ ساختمان
هزاران نفر از بازماندگان زلزله قدرتمندِ اخیر در جنوبغرب ژاپن، روز جمعه را در پناهگاههای شلوغ یا در خودروها گذراندند.
به گزارش ایسنا، همچنین زلزلهزدگان با کمبود آب، سوخت و گرمای طاقتفرسای تابستان مواجه هستند که این شرایط، ترس از شیوع بیماریهای مرتبط با گرما را افزایش داده است.
روز سهشنبه زمینلرزهای به بزرگی ۷.۱ ریشتر (که منابع آمریکایی شدت آن را ۶.۸ ریشتر ثبت کردهاند)، «کیوشو» را لرزاند. به گفته مقامات استان «کوماموتو»، آمار رسمی قربانیان تاکنون به ۳۴ نفر رسیده و این در حالی است که نیروهای امدادی برای یافتن مفقودشدگان حادثه تلاش میکنند؛ حادثهای که منجر به انفجار در یک مرکز خرید و ویرانی خانهها شد. «سانائه تاکایچی»، نخستوزیر ژاپن تأکید کرد که مقامات باید با انجام «هر اقدام لازم» تأمین آب را تضمین کنند و خواستار هماهنگی نزدیک با ارتش و سایر نهادهای ذیربط شد. این زلزله همچنین باعث قطع برق هزاران خانه شده بود اما جریان برق تا عصر روز جمعه بهطور کامل وصل شد. به گزارش آسوشیتدپرس، براساس برآوردهای اولیه مقامات کوماموتو، بیش از هزار و 500 ساختمان آسیب دیدند که ۱۷۹ مورد از آنها بهطور کامل ویران شدند. دستکم ۹۶ نفر نیز مجروح شدند که حال 6 تن از آنها وخیم گزارش شده است.