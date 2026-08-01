مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور تمدید شد

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش از تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) تا ۱۵ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عاطفه سادات مدبرنژاد با اشاره به درخواست وزارت آموزش‌وپرورش از وزارت کشور برای تمدید زمان ثبت درخواست سرویس مدارس، افزود: با موافقت وزارت کشور، مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس دانش‌آموزی در سامانه «سپند» تا ۱۵ شهریور تمدید شد. مدبرنژاد با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب از طرف مدیران مدارس به خانواده‌ها، افزود: ضروری است مدیران مدارس با اطلاع‌رسانی بموقع و مؤثر، زمینه آگاهی والدین را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند در مهلت تعیین‌شده، درخواست خود را از طریق سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) به نشانی irtusepand.ir ثبت کنند. وی همچنین از والدین خواست ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت تعیین‌شده موکول نکنند تا فرآیند بررسی و برنامه‌ریزی سرویس مدارس با سهولت و دقت بیشتری توسط مسئولات مربوط در وزارت کشور انجام شود.