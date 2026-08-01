تجاوز به اراضی و املاک در 5 سال گذشته 52 درصد کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در پنج سال گذشته با تمرکز بر پیشگیری، موفق به کاهش 52 درصدی جرم تجاوز به اراضی و املاک شدیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر اظهار داشت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با یک رویکرد مردم‌محور و مبتنی بر اسناد بالادستی، به ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدام به شناسایی و اولویت‌بندی 10 جرم اصلی کشور کرده‌ایم تا با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری برای کاهش این جرایم برداریم.

جهانگیر ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم این همکاری‌های بین‌دستگاهی، کاهش 109درصدی نرخ رشد سرقت در کشور طی پنج سال گذشته بوده است. این موفقیت، محصول «تقسیم کار ملی» و هدایت «شورای پیشگیری از وقوع جرم» است که با حضور مقامات عالی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در حوزه‌ حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که آن را میراث نسل‌های آینده می‌دانیم، با تمرکز بر پیشگیری، موفق به کاهش 52درصدی جرم تجاوز به اراضی و املاک شدیم. همچنین، برای مقابله با جرایم ملکی، با ساماندهی قراردادهای تفسیرپذیر و نظارت بر مشاورین املاک، موفق شدیم 937 واحد غیرمجاز را که در این حوزه فعالیت داشتند، تعطیل کنیم. معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: یکی از ستون‌های اصلی فعالیت ما، سامانه «سجام» و گزارش‌های مردمی (سوت‌زنی) است. خوشبختانه تا امروز بیش از 230هزار نفر عضو حقیقی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. تنها در ایام ماه مبارک رمضان، شاهد وصول حدود 6هزار گزارش مردمی بودیم که به پیگیری جرایم امنیتی، انتظامی و سازمانی منجر شد.