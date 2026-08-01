خدماترسانی هلال احمر به یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین در عراق
رئیس هلالاحمر گفت: تاکنون یش از یکمیلیون و ۳۰۰هزار خدمت به زائران اربعین حسینی در کشور عراق ارائه شده و خوشبختانه هیچ بیماری واگیرداری در بین زائران شناسایی نشده است.
به گزارش هلالاحمر، پیرحسین کولیوند با تشریح اقدامات این جمعیت در عملیات بزرگ اربعین حسینی، اظهار داشت: تا این مرحله، بیش از یکمیلیون و ۳۰۰هزار خدمت به زائران عزیز در خاک عراق ارائه شده است؛ خدماتی که حوزههای مختلف سلامت، بهداشت، امداد و درمان، مراقبت و پایش بیماریهای واگیر و همچنین انتقال بیماران نیازمند ادامه درمان به داخل کشور را دربر میگیرد.
کولیوند با اشاره به اهمیت حفظ سلامت زائران در این اجتماع میلیونی افزود: الحمدلله تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر بروز یا شیوع بیماریهای واگیر در میان زائران اربعین حسینی دریافت نشده است. وضعیت سلامت زائران بهطور مستمر رصد میشود و خوشبختانه زائران عزیز در سلامت و آرامش در این مراسم باشکوه و معنوی حضور دارند.
وی تأکید کرد: حفظ سلامت زائران از مهمترین اولویتهای جمعیت هلالاحمر در عملیات اربعین است. به همین منظور، پایش بیماریهای واگیر، مراقبتهای بهداشتی و پیشگیرانه و رصد مستمر وضعیت سلامت زائران با جدیت ادامه دارد و نیروهای بهداشتی، درمانی و امدادی با آمادگی کامل در کنار زائران مستقر هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه خدمترسانی در اربعین فقط یک عملیات امدادی و درمانی نیست، ادامه داد: اربعین یکی از بزرگترین جلوههای خدمت داوطلبانه و بشردوستانه در جهان است. هزاران پزشک، پرستار، امدادگر، نجاتگر و نیروی متخصص و داوطلب با انگیزهای معنوی و بدون چشمداشت در این میدان حضور یافتهاند تا سلامت و آرامش زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را تأمین کنند.
کولیوند با اشاره به برنامهریزی گسترده برای ارائه خدمات سلامت و امدادی گفت: بیش از ۸هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص و داوطلب برای خدمترسانی در عملیات اربعین پیشبینی شدهاند و استقرار نیروها بهگونهای برنامهریزی شده است که زائران در مسیرهای اصلی تردد و نقاط پرتراکم به خدمات موردنیاز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: تأمین دارو، تجهیزات و اقلام موردنیاز از قبل انجام شده و ظرفیتهای درمانی نیز برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی در نظر گرفته شده است. در محور نجف تا کربلا نیز چهار بیمارستان در خدمت عملیات سلامت اربعین قرار دارند و پزشکان و کادرهای تخصصی اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاران عراقی به زائران خدمت ارائه میکنند.
ارائه ۹۷4هزار خدمت سلامت به زائران اربعین
خبر دیگر اینکه، رئیس سازمان اورزانس و رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، از ارائه ۹۷۴هزار و ۴۶۹ مورد خدمت سلامت در جریان عملیات بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی اربعین خبر داد.
به گزارش وبدا، جعفر میعادفر با تشریح عملکرد حوزه اورژانس پیشبیمارستانی، گفت: در این مدت، ۴۸هزار و ۳۹۱ نفر از مصدومان و بیماران توسط نیروهای اورژانس مورد ویزیت قرار گرفتند که از این تعداد، ۹هزار و ۹۹۵ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین چهار نفر نیز با بالگرد به مراکز درمانی اعزام شدند و ۳۸هزار و ۳۹۶ نفر در محل درمان شدند.
میعادفر با اشاره به فعالیتهای حوزه بهداشت و پیشگیری، افزود: در مراکز جامع سلامت، ۲۲هزار و ۳۲۰ نفر خدمات دریافت کردهاند که شامل درمان سرپایی، خدمات دندانپزشکی، تزریقات، پانسمان و خدمات آزمایشگاهی بوده است.
وی با بیان اینکه سلامت محیط از اولویتهای اصلی عملیات اربعین است، ادامه داد: در ایران ۲۵هزار و ۶۶۲ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا، موکبها، سامانههای آب آشامیدنی و مراکز اقامتی انجام شده است. همچنین ۱۷هزار و ۹۹۷ مورد کلرسنجی آب، هزار و ۵۲۸ نمونهبرداری آب و ۲۷۵ نمونهبرداری موادغذایی صورت گرفته است.