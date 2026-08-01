ثبت بیش از ۲۱ هزار عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۴
رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، از انجام ۲۱هزار و ۴۵۸ عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور تا پایان سال قبل خبر داد.
به گزارش وبدا، سیدحسین صفوی اظهار داشت: کاشت حلزون شنوایی یکی از موفقترین برنامههای درمانی کشور در حوزه سلامت است که موفقیت آن تنها به انجام عمل جراحی محدود نمیشود، بلکه نقش شنواییشناسان در ارزیابی بیماران، تنظیم پردازشگر گفتار، توانبخشی و پیگیری مستمر پس از کاشت، نقشی تعیینکننده در دستیابی به نتایج مطلوب درمان دارد. دانش، تخصص و تلاش این عزیزان، زمینه بازگشت بیماران به دنیای شنیدن و ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم میکند.
صفوی با اشاره به نقش هیئت امنای صرفهجویی ارزی در پشتیبانی از این برنامه ملی افزود: هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، تأمین پروتزهای حلزون شنوایی مورد نیاز ۱۶ مرکز کاشت حلزون شنوایی کشور را بر عهده دارد و با برنامهریزی مستمر، نیاز این مراکز را تأمین میکند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، یکهزار پروتز حلزون شنوایی برای مراکز کاشت سراسر کشور تأمین شده است تا روند ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران تأکید کرد: تأمین بموقع و مستمر این تجهیزات موجب شده است صف انتظار دریافت پروتز حلزون شنوایی ناشی از کمبود تجهیزات به صفر برسد و بیماران واجد شرایط بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از این خدمت درمانی بهرهمند شوند.
صفوی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۱هزار و ۴۵۸ عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور انجام شده است، گفت: این آمار، نشاندهنده توسعه خدمات تخصصی، ارتقای زیرساختهای درمانی و افزایش دسترسی بیماران به یکی از پیشرفتهترین روشهای درمان کمشنوایی و ناشنوایی در کشور است.