نگرانی از احتمال تغییر و تحولات در تیم ملی والیبال
فاصله کوتاه میان قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی، فدراسیون والیبال را ملزم میکند از همین حالا برای هر سناریوی احتمالی در کادر فنی تیم ملی برنامهریزی داشته باشد.
تیم ملی والیبال ایران از سیزدهم شهریورماه در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر فوکوئوکا ژاپن به میدان خواهد رفت؛ مسابقاتی که قهرمان آن سهمیه مستقیم المپیک را کسب خواهد کرد. اما پس از پایان این مسابقات، تنها ۱۰ روز بعد، تیم ملی والیبال ایران باید در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت کند؛ رقابتهایی که مدال طلای آن برای کاروان ورزشی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و طبق شواهد، همان تیم حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا راهی بازیهای آسیایی خواهد شد.
اما اگر تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در فوکوئوکا نتواند نتیجه لازم را کسب کند، احتمال کنارهگیری روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم، وجود دارد و این یعنی تیم ملی ممکن است برای بازیهای آسیایی بدون سرمربی شود.
فدراسیون والیبال ایران و شخص رئیس فدراسیون، یعنی میلاد تقوی، از همین حالا باید چارهاندیشیهای لازم را انجام دهند و یک مربی باتجربه مانند محمدرضا تندروان، پیمان اکبری یا رحمان محمدیراد را در کنار روبرتو پیاتزا قرار دهند تا اگر در قهرمانی آسیا در فوکوئوکا، ایران به نتیجه نرسید و سرمربی ایتالیایی احتمالاً استعفا کرد، یکی از مربیان ایرانی در فاصله ۱۰ روز مانده تا بازیهای آسیایی ناگویا، هدایت موقت تیم ملی والیبال ایران را برعهده بگیرد.