شهید اربعین (حدیث دشت عشق)
شهید حجتالاسلام و المسلمین میرزامحمود تقیپور (با نام جهادی «ابوقاسم»)، متولد ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در گرگان و بزرگشده مشهد مقدس، از جمله روحانیون وارستهای بود که به واسطه شهادتش در ظهر روز اربعین حسینی، به «شهید اربعین» شهرت یافت. او از نوجوانی با اشتیاق سربازی امام زمان(عج) وارد حوزه علمیه شد و مسیر علمی خود را در مشهد و سپس حوزه علمیه قم (در محضر اساتیدی چون آیتالله فاضل لنکرانی) تا سطح درس خارج و دکتری ادامه داد.
با وجود استعداد درخشان و تسلط بر سه زبان انگلیسی، فرانسوی و عربی، تواضع و ایثارِ خاموش شاکله اصلی رفتار او بود؛ از انتخاب قدیمیترین حجرهها برای رفاه حال طلاب شهرستانی تا شستن پنهانی لباسهای دوستانش و گرهگشایی بیمنت از مشکلات مالی نیازمندان. او ورزشکاری اهل کوهنوردی و رشتههای رزمی هم بود که حتی با هدف ارتباط فرهنگی صمیمانه با جوانان، در فضاهای ورزشی و خوابگاهها حضور مییافت. این روحانی با داشتن دو فرزند (زهرا و مرتضی)، دلبستگیهای دنیا را رها ساخت و از سال ۱۳۹۴ برای دفاع از حرم آلالله راهی سوریه شد.
او سال قبل از شهادتش در حرم امام حسین(ع) خاضعانه از خدای خویش درخواست کرده بود که در روز اربعین به فیض شهادت برسد؛ آرزویی که دقیقاً در ظهر اربعین سال ۱۳۹۶ (۱۸ آبان) در حومه دیرالزور (المیادین) بر اثر انفجار تله انفجاری محقق شد.
شهید تقیپور در وصیتنامه ماندگارش برای بازماندگان نوشت: «نگران نباشید! شهید به آرزوی قلبیاش رسیده و شما هم خوشحال باشید که من به آرزویم رسیدم... کاری زینبی کنید و پیامرسان شهدا باشید.»