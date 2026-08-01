خودروسازان هر قیمتی بخواهند اعمال میکنند
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه شیوههای شورای رقابت و سازمان حمایت موجب کنترل قیمت خودرو نمیشود، افزود: خودروساز هر قیمتی بخواهد اعمال میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احسان قاضیزاده هاشمی» درباره نحوه قیمتگذاری خودرو در کشور گفت: در عرصه خودرو شاهد این هستیم که وزارت صمت و شورای رقابت به واسطه احکام و دستورالعملهایی که صادر شده از فرآیند قیمتگذاری خودرو خارج شدهاند.
وی افزود: شورای رقابت نمیتواند بر اسناد مالی شرکتها اثرگذاری خاصی داشته باشد و شیوههای فعلی باعث کنترل قیمت نشده است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان هم یک فرآیند طولانی برای تایید قیمتها طی میکند و رویههای این سازمان به بهانه ادامه تولید، باعث شده تا خودروساز هر قیمتی بخواهد اعمال کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این نهادها از فرآیند تصمیمگیری عملا خارج شدهاند. بنابراین، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلساتی را با مسئولین ذی ربط برگزار خواهیم کرد تا این شیوه اصلاح شود.
انتقاد از شیوه قیمت گذاری کروز
گفتنی است؛ «اردوان اکبرپور»؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از افزایش پیدرپی قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: بهدنبال رایزنی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو با مشارکت شورای رقابت، وزارت صمت و سایر بخشهای زنجیره تامین داشتیم، مشخص شد نقش وزارت صمت در فرآیند قیمتگذاری بسیار کمرنگ شده است. بنابراین ضروری است جایگاه این وزارتخانه در حکمرانی صنعتخودرو احیا شود.
وی با اشاره به وضعیت ایرانخودرو تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو که پس از واگذاری به شرکت کروز از وضعیت خصولتی خارج و به یک بنگاه خصوصی تبدیل شده، قیمت محصولات خود را صرفا بر مبنای سود و زیان بنگاه تعیین میکنند؛ در نتیجه، تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین نیازهای مردم عملا به یک مجموعه خصوصی واگذار شده که شیوه قیمتگذاری آن، به التهاب بازار خودرو دامن زده و آثار مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. همچنین این روند، چالشهای جدی در حوزه حکمرانی صنعت خودرو و نحوه اجرای قانون تجارت ایجاد کرده است.
اکبرپور ادامه داد: ایرانخودرو در شرایطی بهطور مکرر قیمت محصولات خود را افزایش میدهد که نرخ ارز در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی نداشته و ورق فولادی نیز به میزان کافی در بورس کالا عرضه شده است.
گفتنی است، شورای رقابت و سازمان حمایت که قرار بود مشکلات بخش خودرو را حل کنند؛ در سالهای اخیر، به بخشی از مشکلات سیاستگذاری و اقدام در صنعت و بازار خودرو، تبدیل شدهاند. خروج تولید و بازار خودرو از انحصار خودروسازان داخلی، بهترین راه پایان مشکلات این بخش در کشور است.