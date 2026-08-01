مدیر مرکز سریال سوره از پخش سریال تلویزیونی «فک و فامیل» پس از ایام ماه صفر و در اواخر تابستان خبر داد.

وحید پناهلو با اعلام این خبر گفت این مجموعه به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، با مشارکت مرکز سیمرغ و مرکز سریال سوره تولید شده و به‌زودی از تلویزیون پخش خواهد شد. سیدجواد رضویان و امیرحسین رستمی از جمله بازیگران این سریال هستند. پیش از این احتمال پخش «فک و فامیل» در تابستان مطرح شده بود، اما بر اساس اعلام جدید، زمان احتمالی پخش آن به پس از پایان ماه صفر موکول شده است.