میناب در کانون هفته فرهنگی ایران و روسیه
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه» بهعنوان نخستین رویداد بزرگ فرهنگی ایران در عرصه بینالمللی پس از جنگ خبر داد و اعلام کرد معرفی ظرفیتها و فجایع میناب از محورهای اصلی این برنامه خواهد بود. به گفته حسین دیوسالار، این رویداد با رویکردی متفاوت نسبت به دورههای گذشته، بر توسعه صادرات فرهنگی، تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی و برگزاری نشستهای تخصصی نخبگانی تمرکز دارد.
دیوسالار همچنین اظهار کرد موضوعات مرتبط با میناب، لامرد و بخشهای مربوط به «رهبر شهید» جایگاه ویژهای در برنامههای هفته فرهنگی ایران در روسیه خواهند داشت. وی این رویداد را آغازگر فصل جدیدی از فعالیتهای فرهنگی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران دانست. در پایان نشست هماهنگی این برنامه نیز مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره تقسیم وظایف و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد به تبادل نظر پرداختند.