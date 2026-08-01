انتشار فراخوان «وعده صادق در آینه هنر»

فراخوان دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» از سوی سازمان بسیج هنرمندان ایران منتشر شد. این رویداد با هدف روایت هنری عملیات‌های «وعده صادق»، تبیین اقتدار جمهوری اسلامی، بازتاب حماسه حضور مردم و تولید آثار فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، هنرمندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم، ادبیات داستانی، شعر، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و پژوهش، از جمله در قالب فیلم کوتاه، انیمیشن لگو، نمایشنامه، پوستر، عکس، سرود، مقاله و کتاب به دبیرخانه رویداد ارسال کنند. همچنین از آثار برگزیده برای تولید یا انتشار حمایت خواهد شد و آثار منتخب در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی معرفی می‌شوند.

شرکت در این رویداد برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر پنج اثر در رشته‌های مختلف به دبیرخانه ارسال کند.