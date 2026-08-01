جیغِ بنفشِ اینترنشنال از مقاله افشاگرانه کیهان!

انتشار مقاله حقوقی و تحلیلی دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیئت علمی دانشگاه) در شماره روز شنبه ۱۰ مرداد روزنامه کیهان با عنوان «مجازات ترامپ و نتانیاهو، اعدام و مصادره اموال است»، زلزله‌ای در بدنه رسانه‌ای دشمن ایجاد کرد و موجب برآشفتگی و جیغ بنفش شبکه تروریستی و ضدایرانی «ایران اینترنشنال» شد.

نویسنده در این مقاله با استناد به موازین حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، خواستار پیگیری قضائی، اعدام و مصادره اموال «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم سفاک صهیونیستی به جرم ارتکاب جنایات جنگی و ترور علیه ملت ایران شده بود. انعکاس جهانی این یادداشت حقوقی، گردانندگان شبکه وابسته به رژیم صهیونیستی را چنان دچار آشفتگی و خشم ساخت که در یک برنامه زنده، با سراسیمگی به همراه تنی چند از عناصر فراری ضدملی و پهلوی‌چی‌های وطن‌فروش به خط شدند تا علیه روزنامه کیهان و نویسنده مقاله دست به هتاکی بزنند.

مجریان این بوق تبلیغاتی که وابستگی‌اش به دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی بر همگان آشکار است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز رسماً نقش قرارگاه جنگ روانی دشمن را ایفا می‌کرد، با ادبیاتی سخیف و عاری از ادله حقوقی، نویسنده مقاله را مورد هجوم قرار دادند.

شبکه‌ای که در طول تجاوزات اخیر، عاجزانه از اربابان آمریکایی و اسرائیلی خود التماس می‌کرد تا خاک ایران و مردم شریف آن را هدف قرار دهند، طبیعی است که از مطرح شدن محاکمه و مجازات قانونی ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی آدم‌کش، این‌گونه برآشفته و خشمگین شود.