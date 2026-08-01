تعداد مأموران شهید درگیری مسلحانه در شادگان به ۳ نفر رسید

سومین مأمور پلیس شادگان که در مأموریت مقابله با قاچاقچیان مسلح در شادگان مجروح شده بود، به شهادت رسید.

به گزارش فارس، سروان علیرضا فتحی که روز پنجشنبه در مأموریت مقابله با قاچاقچیان مسلح در شادگان مجروح شده بود، با وجود تلاش کادر درمان، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.پیش‌تر هم دو مامور پلیس به نام‌های «مهدی مهدوی‌کیا» و «سینا سیاه‌نژاد» در همین حادثه به شهادت رسیده بودند.

در همین خصوص، فرمانده انتظامی خوزستان از به هلاکت رسیدن و دستگیری قاتلان سه مامور پلیس در شادگان طی کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار سید محمود میرفیضی گفت: ماموران انتظامی شادگان روز پنجشنبه

۸ مردادماه با هماهنگی قضائی برای دستگیری دو نفر قاچاقچی سلاح و مهمات، به یکی از مناطق این شهرستان اعزام شدند. افراد شرور به محض مشاهده ماموران به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌ به طرف آنها شلیک کردند که با آتش متقابل پلیس مواجه شدند. وی با اشاره به شهادت سه تن از کارکنان پلیس در این درگیری افزود: مأموران با تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفا افراد شرور را شناسایی و در یک عملیات منسجم با آتش متقابل یک نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رسانده و نفر دوم پس از مجروح شدن دستگیر شدند.