رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، سه تصمیم مهم دولت را برای تقویت نظام آموزش عالی اعلام کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (10مردادماه) در نشست تخصصی با رؤسای دانشگاه‌ها، بر ضرورت مسئله‌محور شدن دانشگاه‌ها، تقویت پیوند دولت و نظام آموزش عالی برای حل مسائل کشور و رفع موانع همکاری میان دولت و دانشگاه‌ها تأکید کرد. در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار شد، مهم‌ترین محورهای مرتبط با نقش دانشگاه‌ها در حکمرانی، بازسازی ظرفیت‌های کشور، حل مسائل اولویت‌دار، ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختارهای اجرائی و چالش‌های همکاری میان دولت و دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی دانشگاهیان در اداره کشور اظهار داشت: امیدواریم با بهره‌گیری از خرد جمعی، همفکری اساتید دانشگاه و همراهی مدیران و مسئولان اجرائی، بتوانیم کشور را با عزت، اقتدار و انسجام از شرایط کنونی عبور دهیم.

پزشکیان با اشاره به سلسله نشست‌های تخصصی دولت با استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف افزود: برای همه مسائل کشور راه‌حل علمی و اجرائی وجود دارد؛ آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از مرحله ارائه راهکار و ورود به مرحله اقدام، اجرا و تحقق عملی برنامه‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه موانع همکاری دولت و دانشگاه صرفاً با مکاتبات اداری و فرآیندهای بروکراتیک برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این موضوعات را به صورت مستقیم و شخصاً پیگیری خواهم کرد. متأسفانه در برخی بخش‌ها مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات وجود دارد؛ ساختارهایی که سال‌ها با رویه‌های نادرست اداره شده‌اند، طبیعی است که در برابر تغییر و اصلاح مقاومت نشان دهند.

پزشکیان افزود: لازم است چارچوب واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها به‌صورت شفاف تدوین شود؛ اینکه چه اختیاراتی، با چه اهدافی و در قبال چه مسئولیت‌هایی واگذار می‌شود و وظایف طرف واگذارکننده و طرف واگذارشونده به روشنی تعیین گردد. در مقابل نیز تأمین معیشت، مسکن و رفاه اعضای هیئت علمی باید در چارچوب اجرای برنامه‌های مشخص، تحقق اهداف، ارتقای عملکرد و نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور دنبال شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه خود برخاسته از دانشگاه است و مدیریت را بر مبنای اصول علمی دنبال می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از استادان و نخبگان دانشگاهی دارای ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیری هستند که تاکنون یا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند یا صرفاً به فعالیت‌های آموزشی در کلاس درس محدود شده‌اند. باید این ظرفیت‌ها را وارد میدان اجرا و حل مسائل کشور کرد و بستر نقش‌آفرینی مؤثر آنان را فراهم ساخت.

وی هنر مدیریت را استفاده حداکثری از امکانات موجود در شرایط دشوار دانست و گفت: مدیریت کارآمد یعنی بتوانیم با منابع و ظرفیت‌های موجود، بیشترین بهره‌وری، اثربخشی، کیفیت و کمترین هزینه را محقق کنیم؛ البته تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و علمی است.

پزشکیان با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر دستگاه‌ها که در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی با زیان‌دهی مواجه هستند، اظهار داشت: دولت آمادگی دارد مدیریت این مجموعه‌ها را در قالب چارچوب‌های مشخص به دانشگاه‌ها واگذار کند تا دانشگاه‌ها ضمن حضور دانشجویان در این واحدها و پیوند آموزش با محیط واقعی کار، نسبت به اصلاح ساختارها، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت، بهبود اثربخشی و کاهش هزینه‌ها اقدام کنند. درآمد حاصل از این اصلاحات نیز می‌تواند در جهت ارتقای رفاه و معیشت اعضای هیئت علمی و توسعه دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس‌جمهور افزود: امروز در دولت این اراده برای اجرای چنین رویکردی وجود دارد و بسترهای لازم نیز فراهم است. آنچه اکنون مورد نیاز است، عزم، اراده و آمادگی رؤسای دانشگاه‌ها و استادان برای پذیرش این مسئولیت‌هاست. دولت نیز تمامی تسهیلات، حمایت‌ها و تمهیدات لازم را برای اجرای این برنامه‌ها فراهم خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی دانشجویی تربیت خواهد شد که علاوه ‌بر آموزش نظری، تجربه عملی حل مسئله را نیز کسب کرده و در آینده نقش مؤثرتری در توسعه کشور ایفا خواهد کرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: صرف بیان مسائل کافی نیست؛ باید مسائل را شناسایی، اولویت‌بندی و برای حل آنها اقدام عملی انجام داد.

رئیس‌جمهور یکی دیگر از محورهای مهم حکمرانی را افزایش مشارکت مردم دانست و گفت: رویکرد دولت، توسعه مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی است و بسیاری از مسائل کشور با اتکا به سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی قابل حل خواهد بود.

وی افزود: لازم است چارچوب‌های اجرائی به گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت اجرا داشته باشند و نظام اداری نتواند مانعی بر سر راه اجرای تصمیمات ایجاد کند. کشور امروز نیازمند شکستن قالب‌های ناکارآمد، تصمیم‌گیری علمی و عبور از بروکراسی‌های فرساینده است و این تحول بیش از هر جای دیگری از دانشگاه‌ها برمی‌آید، نه از ساختارهای صرفاً اداری و پشت‌میزنشین. اداره کشور با ذهن‌های بسته و محدود امکان‌پذیر نیست.

پزشکیان همچنین با اشاره به سطح کم‌سابقه هماهنگی میان سران قوا اظهار داشت: امروز هماهنگی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه در سطحی بسیار بالا، استثنایی و بی‌سابقه قرار دارد و باید از این ظرفیت برای رفع موانع اجرائی، اصلاح قوانین و مقررات و تسریع در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین استفاده شود.

رئیس‌جمهور در ادامه بر «مشارکت فعال دانشگاه‌ها در ارتقای بهره‌وری صنایع تولیدی به‌ویژه در حوزه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی با هدف مدیریت مصرف انرژی و منابع فسیلی»، «طراحی و استقرار نظام‌های داده‌محور برای نظارت بر شبکه مالی و اقتصادی کشور به‌منظور پیشگیری از رانت، فساد و رشوه»، «استقرار نظام حکمرانی هیئت‌امنایی در دانشگاه‌ها با هدف به حداقل رساندن مداخله دولت» و همچنین«ضرورت اقناع، گفت‌وگو و همراه‌سازی نهادها و دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی از سوی دانشگاه‌ها» تأکید کرد.

وی در جریان این نشست و در پاسخ به گلایه رؤسای دانشگاه‌ها درباره تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، به صورت تلفنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‌وگو کرد و ضمن پیگیری فوری موضوع، دستور برگزاری جلسه‌ای تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای تدوین چارچوب مشخص و دستیابی به راهکار عملی در این زمینه را صادر کرد.

در پایان این نشست، سه محور اصلی به‌عنوان تصمیمات و اولویت‌های مشترک دولت و دانشگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفت که شامل تدوین راهکارهای عملی برای ارتقای رفاه و معیشت اعضای هیئت علمی، مشارکت دانشگاه‌ها در اصلاح و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های زیان‌ده دولتی و تأمین مالی دولت برای تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های دانشگاهی بود.

پزشکیان با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور گفت: ما به دانشگاهیان دل بسته‌ایم و معتقدیم هیچ مسیر پایداری برای حل علمی مسائل کشور، جز اتکا به ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی وجود ندارد. انتظار داریم دانشگاه‌ها با حضور فعال، مسئولانه و مسئله‌محور، نقش مؤثر خود را در حکمرانی و توسعه کشور ایفا کنند.

آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد

همچنین رئیس‌جمهور روز شنبه(10 مردادماه) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سال پیش، شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان توسط رژیم صهیونیستی همزمان شد؛ دو سالی که جنگ‌های تحمیلی، فشار و دشمنی‌های پی‌درپی بر مردم ایران تحمیل شد.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: در همه این روزهای سخت، قهرمانان واقعی مردم بودند. آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد.