لطفاً کمرنگ باشه!(گفت و شنود)

گفت: «‌حمد ‌بن عیسی‌»، حاکم بحرین با پخش ویدئویی از تلویزیون بحرین، دست به مظلوم‌نمایی زده و نَنِه من غریبم! در‌آورده و گفته است ما با ایران برادر دینی هستیم‌(!) و از ایران خواسته است به بحرین حمله نکند!

گفتم: اولاً که بحرین متعلق به ایران است و نه آل‌خلیفه که در بیابان‌های نجد به راهزنی مشغول بودند و ثانیاً اگر برادر دینی هستیم چرا خاک و آب بحرین را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده است؟!

گفت: همین مردک تاکنون تعداد فراوانی از جوانان شیعه بحرینی را که به اشغال بحرین از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتراض کرده بودند قتل‌عام کرده است. حالا به فکر امت اسلامی افتاده

است؟!

گفتم: یارو وارد قهوه‌خانه‌ای شد و یواشکی پرسید؛ شراب دارید؟ و بعد لبی‌تر کرد و پرسید؛ تریاک هم دارید؟ و چندتا پک زد و پرسید؛ هروئین و شیشه و‌... و همه را مصرف کرد و بعد گفت حالا یک چای کمرنگ بیار! پرسیدند؛ شما و چای کمرنگ؟! گفت؛ آخه پزشکان گفته‌اند چای پررنگ برای سلامتی ضرر داره!