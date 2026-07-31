- هیچ گزینه مناسبی برای جنگ با ایران باقی نمانده و‌ هر انتخابی بدتر از دیگری است.

- نفت خاورمیانه، با تشدید تسلط ایران بر تنگه هرمز، با نظم جدید و تیره‌ای رو‌به‌رو است.

- ما در شرورانه‌ترین تله تشدید تنش گرفتار شده‌ایم.

- ما به تازگی ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کردیم.

- ما قدرت ایران را دست کم گرفته بودیم و فکر نمی‌کردیم که ابرقدرتی مثل آمریکا را درمانده کند.

- افکار عمومی آمریکا نه‌تنها از این جنگ به ستوه آمده، بلکه واقعاً از آن آسیب هم دیده است.

این گزاره‌ها و صدها گزاره شبیه آن، ارزیابی‌هایی است که در روز صد و پنجاه و چهارم و در پایان هفته بیست و دوم جنگ در محافل سیاسی- رسانه‌ای آمریکا و غرب دست به دست می‌شود و زبان به زبان می‌چرخد.

ایران را دست کم گرفتیم؛

در تله خودساخته گرفتار شدیم

اولف رولر تحلیلگر ارشد آلمانی درباره وضعیت جنگ گفته است: باید اعتراف کنیم، ما قدرت ایران را دست‌کم گرفته بودیم و فکر نمی‌کردیم آمریکا این ابرقدرت عظیم نظامی اینچنین در برابر تهران تحت فشار قرار

بگیرد.

همچنین تاکر کارلسون، از حامیان سابق ترامپ و مجری سابق فاکس نیوز گفت: ما به تازگی ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کردیم، و این کشور حداقل تا پایان عمر ما، به عنوان یک قدرت جهانی باقی خواهد ماند

رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو نیز در گفت‌وگو با پیرس مورگان می‌گوید: من برای نیروی هوائی ایالات متحده تدریس کرده‌ام و معتقدم ارتش ما بهترین ارتش جهان است، اما تا انتخابات میان‌دوره‌ای راهی برای پیروزی در این جنگ وجود ندارد. من معتقدم ما در شرورانه‌ترین تله تشدید تنش گرفتار شده‌ایم و ترامپ در این دام افتاده است؛ چون اگر نتایج شکست را معکوس نکند، این پایان ریاست‌جمهوری‌اش خواهد بود. کاری که باید انجام بدهیم این است که آن‌قدر جنبه داشته باشیم که واقعاً آنچه پیش روی کشورمان قرار دارد را به‌صراحت بیان بکنیم.

سقوط آزاد مقبولیت ترامپ

در حالی که سی‌ان‌ان می‌گوید «میزان محبوبیت ترامپ فقط ۳۴ درصد است»، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد نتایج تازه‌ترین نظرسنجی نشان می‌دهد

۶۴ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند اقدام نظامی علیه ایران ارزش انجام دادن نداشته است.

در همین حال، سناتور چاک شومر، با اشاره نظرسنجی تازه سی‌ان‌ان درباره نارضایتی بسیار بالای مردم آمریکا از ترامپ نوشت: 73 درصد بزرگسالان در آمریکا می‌گویند ترامپ به مشکلات اصلی کشورشان توجه کافی نکرده است. چه کسی فکرش را می‌کرد این کارها آخرش به این نتیجه برسد؟ این‌که شب تا صبح در تروث‌سوشال پست بگذاری، با پول مالیات‌دهنده‌ها سالن‌های مجلل و آب‌نماهای پرایراد بسازی، جنگ‌های تازه و بی‌پایان راه بیندازی، مسابقات UFC را در کاخ سفید برگزار کنی، پرونده‌های اپستین را لاپوشانی کنی، به اداره مهاجرت و گمرک (ICE) اجازه بدهی توی شهرها بی‌حساب‌وکتاب عمل کند، اسم فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار را به اسم خودت بزنی، کسانی را که در ماجرای ۶ ژانویه نقش داشتند عفو کنی، طرح‌های محدودکننده رأی‌دادن را جلو ببری، و از همه این‌ها هم برای خودت میلیاردها دلار سود دربیاوری و بعد انتظار داشته باشی نتیجه‌اش این نباشد؟ دونالد ترامپ دو سال است که آمریکایی‌ها را به بالاترین پیشنهاد دهنده «می‌فروشد». آمریکایی‌ها در ماه نوامبر جوابش را خواهند داد.

از جا در رفتن چرخ‌های پروژه ترامپ نزدیک است

جوزف وستفال، سفیر پیشین آمریکا در عربستان دیروز درباره علت نارضایتی‌ها تاکید کرد: جنگ علیه ایران خوب پیش نرفته، بلکه فاجعه‌بار بوده و تنگه هرمز مسدود شده است. افکار عمومی آمریکا نه‌تنها از این جنگ به ستوه آمده، بلکه واقعاً از آن آسیب هم دیده است.

در همین حال، کریس هیز، مجری شبکه MSNOW اعلام کرد: ۹۷ روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره باقی مانده. نشانه‌هایی وجود دارد که حزب جمهوری‌خواه در دردسر واقعی است و طی هفته گذشته اوضاع بدتر شده. دونالد ترامپ اکنون، با اطمینان می‌توان گفت، نامحبوب‌ترین دوران سیاسی‌اش را تجربه می‌کند؛ حتی پایین‌تر از بعد از ۶ ژانویه. او در میان بحران هزینه زندگی و جنگ بی‌پایان در ایران که رأی‌دهندگان از آن متنفرند و هیچ نشانه‌ای از توقفش نیست، دست و پا می‌زند. نظرسنجی جدید کوئینی‌پیاک نرخ تأیید عملکرد او را ۳۲ درصد نشان داد؛ دمای انجماد. نکته واقعاً قابل‌توجه این است که فقط ۲۹ درصد رأی‌دهندگان فکر می‌کنند ترامپ به اندازه کافی روی مسائل درست تمرکز کرده است. این اعداد تقریباً پایین‌ترین سطح ممکن در نظرسنجی‌هاست. فراموش نکنید که هربرت هوور در سال ۱۹۳۲ هنوز ۴۰ درصد رأی آورد. این نوع اعداد به جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۸ نزدیک می‌شود. معمولاً همین‌جاست که چرخ‌های کل پروژه سیاسی از هم می‌پاشد.

کابوس نفت 150 تا 200 دلاری دوباره برگشت

نشریه اکونومیست هشدار داد: اگر تردد کشتی‌ها به‌زودی از سر گرفته نشود، قیمت نفت ممکن است از سقف روزانه ۱۳۹ دلاریِ ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ (پس از حمله روسیه به اوکراین) فراتر رود و تا ماه سپتامبر به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک شود.

فواز جرجیس استاد روابط بین‌الملل دانشگاه لندن هم معتقد است: ایران با گسترش عرضی تنش، فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد؛ حتی این‌جا در بریتانیا نیز باید انتظار تورم بالاتر را داشته باشیم. اگر جنگ چند ماه ادامه پیدا بکند و تنگه هرمز و باب‌المندب بسته بمانند، به‌راحتی می‌توانم تصور بکنم که قیمت هر بشکه نفت به ۲۰۰ دلار هم برسد.

همچنین استیو‌ هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی خبر داد: ذخایر استراتژیک نفت آمریکا هفته گذشته ۳.۷ میلیون بشکه کاهش یافت و به

۳۰۷ میلیون بشکه رسید؛ کمترین میزان در بیش از چهار دهه گذشته. دولت ترامپ در حال نزدیک شدن به کف ذخایر نفتی‌ست و به همین دلیل قیمت نفت به‌زودی افزایش شدیدی خواهد داشت.

واشنگتن در برابر موازنه جدید انرژی

عملاً خلع ‌سلاح شده است

« حالا همه ما قربانی جنگ‌‌افروزی ترامپ هستیم، او سردمدار آشوب است». روزنامه گاردین با انتشار این تحلیل می‌نویسد: دنیا برای لجاجت ترامپ تاوان می‌دهد. واشنگتن با تمام ادعاهای محاسباتی‌اش، گرفتار در تله راهبردی است. تسلط ایران بر هرمز و دریای سرخ، امکان خروج آبرومندانه را از آمریکا سلب کرده و ابرقدرتی که رویای پیروزی سریع و کم‌هزینه را داشت، حالا ناچار به صرف بودجه‌های رفاهی و درمانی شهروندان خود در این بن‌بست نظامی است. این غرور سیاسی و لجاجت، زنجیره‌ای از بحران را از ایرلند تا کنیا رقم زده و نشان می‌دهد که واشنگتن در برابر موازنه جدید انرژی عملاً خلع‌سلاح شده است؛ واقعیتی که تسلط ایران بر شریان‌های حیاتی منطقه را در عمل ثابت می‌کند.

نظم جدید بازار انرژی متاثر از تنگه هرمز

خبرگزاری رویترز در گزارشی به «تثبیت نفوذ ایران بر تنگه هرمز و نظم جدید بازار انرژی خاورمیانه» پرداخت و خاطر نشان کرد: با تشدید تسلط ایران بر تنگه هرمز، نفت خاورمیانه با نظم جدید و تیره‌ای رو‌به‌رو است. تداوم جنگ خاورمیانه و گسترش آن به البحر الاحمر، صادرات نفت خلیج‌فارس را به کمتر از نصف رسانده و خریداران بین‌المللی را مجبور به بازنگری در الگوی تامین انرژی کرده است. شکست حملات آمریکا در سلب توان بازدارندگی ایران، کشورهای منطقه را به سمت پیشنهادهایی برای مشارکت رسمی تهران در مدیریت تنگه هرمز سوق داده است. حتی در صورت پایان جنگ، اعتبار امنیت عرضه خلیج‌فارس مخدوش شده و تولیدکنندگان مجبور به ارائه تخفیف‌های قیمتی و پذیرش هزینه‌های دائمی ریسک ژئوپلیتیک خواهند بود.

استراتژی فشار فروپاشیده است

«فروپاشی استراتژی فشار/ هیچ گزینه مناسبی برای جنگ علیه ایران باقی نمانده و‌ هر انتخابی بدتر از دیگری است». این عنوان تحلیلی در وبسایت شبکه سی ان ان است که تاکید می‌کند: دونالد ترامپ، در نقطه عطف حیاتی دیگری از منازعه ایران گرفتار شده است؛ جایی که با هر گام جدید، دایره گزینه‌های کاخ سفید تنگ‌تر و هزینه‌های راهبردی آن سنگین‌تر می‌شود. اعلام توقف سه روزه بمباران‌های هوائی پس از ۱۳ شب حمله مداوم به بهانه «ایجاد فضای دیپلماتیک»، در حالی با تهدیدهای مکرر «آمادگی برای تشدید حملات» همراه شد که تهران با قاطعیت هرگونه مذاکره مستقیم را رد و تأکید کرده است که واشنگتن هرگز تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح نخواهد بود.

پس از پنج ماه نبرد بی‌حاصل که قرار بود چند هفته به طول انجامد، گزینه تشدید فشار از طریق حمله به زیرساخت‌ها یا پیاده‌سازی نیروی زمینی، به دلیل خطر تلفات سنگین و مخالفت شدید افکار عمومی آمریکا به بن‌بست رسیده است. همزمان، جهش قیمت نفت، کاهش ذخایر جهانی انرژی و تهدید مسیر دریای سرخ توسط حوثی‌ها، در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره‌ای نوامبر، موقعیت حزب جمهوری‌خواه را به شدت لرزان کرده و استراتژی فشار کاخ سفید را کاملاً خنثی ساخته است.

شکاف عمیق در حلقه اصلی دولت ترامپ

تحلیلگر سی ان ان افزود: سردرگمی و تناقض در مواضع اعلامی ترامپ، بازتاب‌دهنده بحران و شکاف عمیق در حلقه درونی دولت اوست. بر اساس ارزیابی‌های محرمانه سیا (CIA) و آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA)، حملات هوائی اخیر هیچ تغییری در مواضع تهران ایجاد نخواهد کرد. در نشست اخیر کاخ سفید، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، صراحتاً نسبت به عواقب گسترش جنگ و تخلیه خطرناک ذخایر مهمات راهبردی آمریکا هشدار دادند. محاصره اقتصادی بنادر و کشتی‌های ایران نیز نه‌تنها نیازمند ماه‌ها زمان است، بلکه ریسک حملات انتقام‌جویانه به نفتکش‌ها و شوک مرگبار به اقتصاد جهانی را به همراه دارد. از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای احیای تفاهم‌نامه آتش‌بس، نیازمند پذیرش شروط اساسی تهران مبنی بر کنترل و درآمدزایی از تنگه هرمز است؛ عقب‌نشینی تحقیرآمیز و عملاً به معنای شکست کامل اهداف اولیه جنگ است. فرسایش در افکار عمومی آمریکا نیز به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که ۷۶ درصد شهروندان معتقدند جنگ بسیار سخت‌تر از پیش‌بینی‌های دولت پیش رفته است. ترامپ که همواره از ورود به جنگ‌های زمینی خاورمیانه انتقاد می‌کرد، اکنون در یک «وضعیت بدون برد» گرفتار شده

است.

جغرافیای نفوذناپذیر و محاصره‌ناپذیر

وب‌سایت صهیونیستی وای‌نت با رد آرزواندیشی‌های موهوم و ناکام ترامپ نوشت: ایران به دلیل وسعت جغرافیایی، جمعیت و تنوع قومی، با یک عملیات نظامی گسترده دچار تغییر حکومت نخواهد شد. همچنین باراک راوید خبرنگار صهیونیست اکسیوس در واکنش به شایعه طرح آمریکا برای اعمال محاصره زمینی ایران تاکید کرد: آیا کسی پیش از اینکه اخبار سایت‌های خبری اسرائیل درباره محاصره زمینی ایران توسط اسرائیل و آمریکا را منتشر کنند، زحمت نگاه به نقشه یا استفاده از عقلش را به خود داده است؟ اخیرا نشریه تلگراف ادعا کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی اعمال محاصره زمینی علیه ایران هستند تا پس از ماه‌ها اقدام نظامی که نتوانسته تهران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند، فشار اقتصادی را افزایش دهند. این طرح شامل ترغیب کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان برای محدود کردن یا بستن گذرگاه‌های مرزی و در نتیجه کاهش واردات و صادرات ایران

می‌شود.

اصلی‌ترین خطای راهبردی دولت ترامپ

نشریه آتلانتیک درباره بدفهمی‌های عمیق در آمریکا خاطر نشان کرد: اصلی‌ترین خطای راهبردی دولت ترامپ در درگیری با ایران، عدم درک اولویت‌ها و میزان تاب‌آوری تهران در برابر فشارهای نظامی است. واشنگتن بر این باور بود که حملات سنگین و حذف مقامات ارشد، سیستم تصمیم‌گیری را دچار فروپاشی می‌کند؛ اما پاسخ موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن و گسترش دامنه بازدارندگی، نشان داد که تهران آماده یک جنگ فرسایشی است. از سوی دیگر، سردرگمی ترامپ میان تشدید عملیات نظامی و بیم از تبعات اقتصادی آن بر انتخابات پیش‌رو، واشنگتن را بدون هدف نهائی رها کرده است. با بن‌بست در توافق‌نامه‌ها و ایستادگی طرفین بر مواضع خود، ارزیابی مقام‌های دفاعی آمریکا نشان می‌دهد این نزاع قفل‌شده می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ یا پس از آن تداوم یابد.

آمریکا با هیچ روشی نتوانست ایران را مهار کند

رادیو اروپای آزاد گفت‌و‌گویی دارد با آلیسون ماینر، از مقامات ارشد سابق شورای امنیت ملی. ماینر که مدیر پروژه «یکپارچگی خاورمیانه» در شورای آتلانتیک و از مدیران پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوره نخست ریاست‌ ترامپ بوده، در این مصاحبه گفت: حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به نیروها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، شکاف‌ها و چالش‌های فزاینده در شراکت امنیتی چند دهه‌ای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را آشکار کرده است. دور تازه حملات بار دیگر نشان داد که آمریکا در چه وضعیت دشواری گرفتار شده است؛ وضعیتی که در آن چرخه تشدید تنش شکل گرفته و خروج از آن بسیار دشوار شده است. ایران آشکارا نشان می‌دهد که می‌خواهد این درگیری را با شرایط خود پایان دهد و از ادامه رویارویی با آمریکا نیز هراسی ندارد.

وی افزود: جنگ ایران فقط شکاف‌های موجود در تصور آمریکا را آشکارتر کرد؛ این که آمریکا ضامن امنیت خلیج‌فارس است. کشورهای عرب خلیج‌فارس نیز از واشینگتن ناراضی بودند، زیرا پیش از آغاز جنگی که آن‌ها را عملاً در خط مقدم قرار داد و با حملاتی بی‌سابقه روبه‌رو کرد، با آن‌ها مشورتی صورت نگرفت. کشورهای خلیج‌فارس اکنون دریافته‌اند که دیگر نمی‌توانند برای تأمین امنیت خود به آمریکا تکیه کنند. آمریکا نه از طریق اقدام نظامی و نه از راه مذاکره نتوانسته تهدیدهای ایران را مهار کند. بنابراین، این تصور که آمریکا ضامن امنیت خلیج‌فارس است، عملاً دیگر وجود ندارد.

ترامپ مجبور است به جنگ پایان دهد

ماینر اظهار کرد: نخستین چالش این است که آمریکا چگونه می‌تواند در حالی که جنگ با ایران همچنان ادامه دارد، به شرکای خود در خلیج‌فارس اطمینان بدهد. ابتدا باید این مسئله حل شود. آمریکا باید دوباره به یک توافق آتش‌بس پایدارتر با ایران برسد؛ توافقی که مسئله تنگه هرمز و تلاش ایران برای کنترل این آبراه را نیز در بر بگیرد، زیرا چنین وضعیتی عملاً اقتصاد کشورهای خلیج‌فارس را در تنگنا قرار می‌دهد. بنابراین، نخستین گام پایان دادن به جنگ ایران است. پس از آن باید با شرکا گفت‌وگو کرد. فضای کنونی بسیار پیچیده است. همه بازیگران، چه در اروپا و چه در خلیج‌فارس، از گرفتار شدن در کارزار نظامی به رهبری آمریکا علیه ایران پرهیز می‌کنند. نخستین گام، پایان دادن به جنگ ایران است. پس از آن باید با شرکا درباره فرصت‌های موجود گفت‌وگو کرد؛ این‌که چگونه می‌توان دوباره بر سر سیاستی مشترک برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای به توافق رسید.

متحدان آمریکا تمایلی به مشارکت

در جنگ ندارند

در این میان نشریه پولیتیکو به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و آسیایی گزارش داد: بسیاری از متحدان آمریکا تمایلی به مشارکت مستقیم در جنگ با ایران ندارند و هرگونه همکاری نظامی یا غیرنظامی را به برقراری آتش‌بس پایدار میان واشینگتن و تهران و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشروط کرده‌اند. به گفته این منابع، برخی کشورها می‌کوشند از ورود به جنگ جلوگیری کنند و برخی دیگر مشارکت خود را به دریافت امتیازهای امنیتی و نظامی از آمریکا منوط کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید فرانسه و انگلیس نیز اعزام نیرو برای تامین امنیت تنگه هرمز را به توقف درگیری‌ها مشروط کرده‌اند و همراه با حدود ۴۰ کشور، برای تشکیل ماموریت چندملیتی حفاظت از کشتیرانی پس از آتش‌بس آماده شده‌اند.

همچنین برخی دولت‌ها، از جمله یک کشور اروپای شرقی و اوکراین، در ازای همکاری با آمریکا خواهان تضمین‌های امنیتی یا دریافت تسلیحات بیشتر شده‌اند.

ضربات نظامی مؤثر ایران به پنتاگون

کریس کونز، سناتور دموکرات در ارزیابی آسیب‌های نظامی وارده به پنتاگون گفت: آمریکا به‌شدت از توانمندی‌های ایران در حوزه پهپاد‌ها آسیب دیده است. شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از سناتور دموکرات کریس کونز گزارش داد که ایالات متحده به‌شدت از توانمندی‌های ایران در حوزه پهپادها آسیب دیده است. آمریکا نیروهای خود را از دست می‌دهد و پایگاه‌ها، سفارتخانه‌ها و تأسیسات نفت، گاز و لجستیکی این کشور هدف حملات قرار می‌گیرند. ایران ثابت کرده که فناوری آن توان تولید انبوه پهپادهای مرگبار و کم‌هزینه

را دارد.

در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال می‌گوید که جنگ ایران، سامانه‌های دفاعی آمریکا را فرسوده کرده است: نگرانی آمریکا فقط به حجم ذخایر محدود نمی‌شود، بلکه به ماهیت تهدید ایران نیز گسترش می‌یابد، زیرا مقامات آمریکایی اشاره می‌کنند که موشک‌های ایرانی اکنون از مسیرها و سرعت‌های متفاوتی استفاده می‌کنند که رهگیری آنها را پیچیده‌تر می‌کند، که این امر مصرف موشک‌های پدافند هوائی را افزایش می‌دهد. با وجود اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، مبنی بر اینکه برنامه موشکی ایران عملاً نابود شده، تخمین‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که ایران هنوز هزاران موشک بالستیک را در اختیار دارد که می‌تواند از انبارهای زیرزمینی استفاده کند. همچنین، حمله به پایگاه آمریکایی در اردن که منجر به کشته شدن سربازان آمریکایی شد، نگرانی‌ها را از اینکه هرگونه تشدید تنش جدید ممکن است سامانه‌های دفاعی آمریکا را بیشتر فرسوده کند، افزایش داد، در زمانی که واشنگتن با چالش‌های دیگری مرتبط با بازدارندگی روسیه و چین روبه‌رو است.

ارتقای چشمگیر بالستیک‌های نقطه‌زن ایران

ریک سانچز، روزنامه‌نگار باسابقه آمریکایی و مجری پیشین شبکه‌هایی مثل CNNو Fox News احتمال داد: موشک‌های جدید ایران صرفاً یک مسیر قوسیِ ثابت بالستیک را طی نمی‌‌کنند؛ آن‌ها می‌توانند هنگام ورود دوباره به جو، مسیرشان را تغییر دهند.به همین خاطر است که سامانه‌های پدافندی تاد و پاتریوت در رهگیری آن‌ها ناکام می‌مانند. انگار یک موشک بالستیک باشد که فرمان دارد... و مستقیم به سمت اهداف آمریکا می‌رود. شاید دلیل این که ترامپ ترجیح می‌دهد مذاکره کند، موشک‌های بالستیک جدید ایران است.