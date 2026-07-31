در یک شب 700 تُن بمب و موشک بر سر مردم لبنان ریختیم!
سرویس خارجی-
مقامات رژیم آپارتاید اسرائیل به استفاده از 700 تُن مواد منفجره در حملات یک شب خود، علیه مردم جنوب لبنان بهصراحت اعتراف کردند.
در تازهترین نمونه از اعترافات صریح و کمسابقه مقامات رژیم آپارتاید اسرائیل به حجم ویرانگری عملیاتهای خود، نخستوزیر و وزیر جنگ این رژیم در بیانیهای مشترک اذعان کردند که ارتش اشغالگر تنها در حملات یک شب خود علیه جنوب لبنان از ۷۰۰ تُن مواد منفجره استفاده کرده است، رقمی تکاندهنده که بهخودیخود ابعاد خشونت سازمانیافته و سطح تخریب هدفگذاریشده علیه مناطق جنوبی لبنان را آشکار میکند. این اعتراف در حالی مطرح شده که تلآویو همواره تلاش کرده تجاوزات مکرر خود را در چارچوب ادعاهای امنیتی توجیه کند، اما بیان صریح استفاده از چنین حجم عظیمی از مواد انفجاری، بیش از هر چیز نشان میدهد که آنچه در جنوب لبنان جریان دارد، نه یک اقدام محدود نظامی، بلکه اجرای یک سیاست تخریب گسترده و هدفمند علیه یک منطقه مسکونی و انسانی است.
یک توجیه تکراری
مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شدهاند که این ۷۰۰ تُن مواد منفجره برای از بین بردن تونلهایی در نزدیکی قلعه الشقیف به کار گرفته شده است، ادعایی که در سالهای اخیر بارها به عنوان پوشش سیاسی و رسانهای برای توجیه حملات و نقض مکرر حاکمیت لبنان استفاده شده است. این در حالی است که از زمان امضای توافق آتشبس با لبنان نیز تلآویو هر بار با توسل به همین ادعاهای تکراری، تجاوزات خود را ادامه داده و کوشیده است عملیاتهای تهاجمیاش را در قالب «اقدامات پیشگیرانه» یا «پاسخ به تهدیدات» بازتعریف کند. در واقع، ارجاع مداوم به تونلها و زیرساختهای ادعایی مقاومت، به بخشی از ادبیات ثابت رژیم صهیونیستی برای مشروعیتبخشی به حملاتی تبدیل شده که در عمل نتیجهای جز ویرانی روستاها، منازل و زیرساختهای غیرنظامی لبنان نداشته است.
همزمان با این اعتراف، منابع خبری لبنان از وقوع انفجارهای بسیار شدید در مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند، انفجارهایی که شدت آن به اندازهای بود که نهتنها در محدودههای هدف بلکه در شهرها و روستاهای دورتر نیز احساس شد. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نظامیان ارتش اشغالگر بامداد جمعه با اجرای مجموعهای از انفجارهای گسترده، چندین منزل مسکونی را در مناطق «المنصوری» و «مجدل زون» در جنوب لبنان بهطور کامل منهدم کردند. بنابر گزارش منابع محلی، صدای این انفجارها تا شهر صیدا و روستاهای اطراف شنیده شد و ساکنان مناطق مجاور از لرزش شدید زمین خبر دادند، رخدادی که نشان میدهد دامنه خشونت بهکاررفته صرفاً محدود به یک هدف موضعی نبوده، بلکه بهصورت آشکار، با تخریب وسیع محیط پیرامونی همراه بوده است.
از مرجعون تا قلعه؛ جغرافیای ویرانی
گزارشهای میدانی همچنین حاکی از آن است که در منطقه مرجعون، انفجارهای مهیب در اطراف قلعه الشقیف موجب شکستهشدن شیشههای شمار زیادی از منازل در روستای قلیعه و وارد آمدن خسارات مادی به ساکنان شده است. همزمان، منابع لبنانی از ادامه نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم تخریب و ویرانگری نظامیان اشغالگر خبر دادهاند. ارتش رژیم صهیونیستی تنها ساعتی پس از عملیات انفجار و تخریب در شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان، با توپخانه نیز ارتفاعات «علیالطاهر» را هدف قرار داد و در ادامه، طبق گزارش منابع محلی، در شهرک «النبطیه الفوقا» نیز منطقهای را با پهپاد مورد حمله قرار داد، حملهای که تا لحظه انتشار گزارش، جزئیات دقیقی از تلفات یا میزان خسارات احتمالی آن منتشر نشده بود. توالی این حملات بهخوبی نشان میدهد که با یک الگوی مستمر تجاوز و فشار نظامی روبهرو هستیم، نه یک رویداد مقطعی؛ این در واقع همان «خوی اسرائیلی» است.
در کنار این حملات، منابع محلی لبنان از وقوع انفجارهای بسیار شدید در منطقه «البوفور» و اطراف قلعه الشقیف خبر دادند، جایی که بنابر گزارشها، ارتش رژیم صهیونیستی به منفجر کردن زیرساختهای زیرزمینی اقدام کرده است. ارتش اشغالگر مدعی شده شبکهای از تونلهای زیرزمینی را در ارتفاعات البوفور شناسایی و منهدم کرده و بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس نیز در بیانیه مشترک خود، این عملیات را واکنشی به آنچه «نقض آتشبس از سوی حزبالله» خواندهاند، توصیف کردند. اما این ادعا در شرایطی مطرح میشود که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶/ 5 تیر 1405 توافقی چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا برای کاهش تنش و فراهمکردن زمینه خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان امضا شده بود؛ با این حال، نهتنها اشغالگری در بخشهایی از جنوب لبنان ادامه یافته، بلکه حملات، انفجارها و اقدامات ویرانگرانه نیز متوقف نشده است.
چهار تُن نیترات!
در تحول دیگری که اهمیت آن کمتر از اعتراف اخیر تلآویو نیست، روزنامه لبنانی الاخبار از کشف ۴ تُن نیترات در حولا خبر داد و نوشت که نیروهای یونیفل این موضوع را به شکلی ناقص و مبهم اطلاعرسانی کردهاند. براساس این گزارش، تصاویر منتشرشده از سوی یونیفل، گالنهایی را نشان میدهد که حاوی این مواد هستند؛ همان نوع گالنهایی که پیشتر تصاویر سربازان اسرائیلی در حال انتقال آنها به مناطق عملیاتی منتشر شده بود، موادی که برای تخریب خانهها مورد استفاده قرار میگرفت. این روزنامه همچنین یادآور شد که رژیم صهیونیستی در هفتههای اخیر با استفاده از پهپادهای بزرگ، این گالنها را بر مناطقی که گمان میرود مقاومت در آن حضور دارد، پرتاب و سپس منفجر کرده است، اقدامی که چند روز پیش نیز در تپههای اطراف ارتفاعات «علیالطاهر» در شرق النبطیه تکرار شد. به گفته یک منبع نظامی مسئول لبنانی، این مواد منفجره متعلق به ارتش اشغالگر است و وجود نوشتههای عبری بر برخی از آنها، شاهدی روشن بر این مسئله بهشمار میرود.
ابهام در نقش یونیفل و بهرهبرداری سیاسی
گزارش الاخبار در ادامه با اشاره به تأخیر چند هفتهای در اعلام این کشف مهم، پرسشهای جدی درباره عملکرد یونیفل مطرح کرده است؛ چرا که این مقدار نیترات در ۲ ژوئیه کشف شده، اما اطلاعرسانی درباره آن با تأخیر و در قالب گزارشی کلی درباره پاکسازی مهمات باقیمانده منتشر شده است. بنابر این گزارش، حتی در داخل یونیفل نیز نوعی سردرگمی و محرمانگی غیرمعمول درباره این موضوع وجود داشته و مهمتر آنکه ارتش لبنان از این کشف مطلع نشده است؛ در حالی که چنین اطلاعاتی باید بخشی اساسی از سازوکار هماهنگی میان دوطرف باشد. ناظران معتقدند خودداری بیانیه رسمی از اشاره صریح به منبع این مواد، با وجود شواهد روشن درباره هویت آن، راه را برای بهرهبرداری سیاسی و رسانهای جریانهای مخالف مقاومت باز کرده است؛ چنانکه برخی رسانهها کوشیدهاند تنها چند روز مانده به سالگرد انفجار بندر بیروت، میان این موضوع و حزبالله پیوندی القایی برقرار کنند. در مقابل، شهرداری حولا کشف این مواد را «جنایتی آشکار» از سوی رژیم اشغالگر دانسته و با تأکید بر اینکه اسرائیل مسئول مستقیم ورود یا استفاده از هرگونه مواد منفجره یا خطرناک در خاک لبنان و پیامدهای ناشی از آن است، از دولت لبنان خواسته است تحقیقات رسمی را آغاز و اقدامات قانونی و دیپلماتیک لازم را برای حفاظت از مردم و سرزمین این کشور در دستورکار قرار دهد.