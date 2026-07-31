قال‌الامام علی(ع): «کتاب‌الله تبصرون به، و تنطقون به، و تسمعون به، و ینطق بعضه ببعض، و یشهد بعضه علی بعض، ولا یختلف فی‌الله، و لا یخالف بصاحبه عن‌الله»

امام علی(ع) فرمود: «شما با کتاب خدا بصیرت پیدا می‌کنید، و با آن نطق می‌کنید، و با آن می‌شنوید، و آیه‌ای، آیه دیگر را تفسیر می‌کند، و آیه‌ای گواه آیه دیگر است، اختلافی در آن یافت نمی‌شود، و سالک و رهرو راه خدا را در اشتباه نمی‌اندازد.»(1)

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1- نهج‌البلاغه- خطبه 133