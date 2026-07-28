آرزویی که  «گراهام» به گور برد



نفوذ اسرائیل در آمریکا پس از مرگ گراهام مشکل است؛ جنگ با ایران نتایج معکوس داد و مناقشات سیاسی افزون شد. این گزاره، شرح «وال استریت ژورنال» از روابط سیاسی میان رژیم صهیونی و ایالات متحده پس از مرگ گراهام است.

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در 27 جولای 2026 مصادف با

5 مرداد 1405 طی گزارشی ذیل تیتر «مرگ لیندزی گراهام، اسرائیل را با مشکل بزرگ‌تر در آمریکا مواجه می‌کند» نوشت: «مرگ ناگهانی سناتور لیندزی گراهام، اسرائیل را از دوستی کم‌نظیر محروم کرد، دوستی که حامی سرسخت این کشور بود و نفوذ بسیار داشت، او زمانی مُرد که جریان‌های پرتحرکی در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در حال روی‌گردانی از اسرائیل هستند... مراسم خاکسپاری در حالی برگزار می‌شود که نظرسنجی‌ها حکایت از افول جایگاه اسرائیل نزد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دارد».

«الکس هولدر»، مستند ساز بریتانیایی حدود 4 سال با سناتور ایران‌ستیز کارولینای جنوبی که بیش از هر فردی بر طبل جنگ با ایران می‌کوبید، همراه و هم‌سفره بود و افزون بر ۴۰۰ ساعت فیلم از مکالمات تلفنی گراهام با ترامپ، نتانیاهو و «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی سابق ضبط کرد، تا مستندی از فعالیت گراهام تهیه کند.

هولدر در مصاحبه‌ای با «مانو راجو» از شبکه «سی‌.ان.‌ان» در برنامه

«Inside Politics» گفت: «دوره‌ای چهار و نیم ساله را طی کردیم... هنگام حمله به ایران شوق و ذوق بسیاری داشت، با شروع جنگ گراهام گفت، این بهترین کاری‌ست که ترامپ تا به حال انجام داده است».

به گزارش سی.ان.ان و به گفته هولدر، گراهام در ماه مارس طی تماسی با جیک سالیوان برای جنگ نقشه راه کشید و به او (سالیوان) گفت: «ظرف سه تا چهار هفته، باید ایران را به وضعیتی برسانیم که کنترل برخی شهرها را از دست بدهند... باید پای اعراب را فردا یا تا پایان هفته به‌طور علنی‌تر به ماجرا باز کنیم و سپس به شتابی دست یابیم که تقریباً غیرقابل‌بازگشت باشد».

شبکه آمریکایی سی.ان.ان ذیل مصاحبه با هولدر به تحلیل واقعیت‌های میدان پرداخته و فاصله آن با آرزو‌های گراهام را این‌گونه نقل می‌کند: «همزمان با تداوم جنگ با ایران، مشخص شد که برخی از پیش‌بینی‌های گراهام در روزهای آغازینِ این مناقشه - که خود از حامیان سرسخت آن بود- تا چه حد با واقعیت فاصله داشته و نادرست بوده است».

مرگ گراهام، پایان رؤیاپردازی‌های سناتوری بود که گمان می‌کرد طی

33 روز می‌توان ایران را گرفت و جمهوری اسلامی را ساقط کرد.

سناتور ایران‌ستیز آمریکایی همچون اسلاف خود، آرزوهایش را به گور برد و روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» چندی پس از مرگ او، با تیتر «مرگ گراهام، ترامپ را به فکر مرگ خود انداخت»؛ سرنوشت ترامپ، دیگر ایران‌ستیزِ جنگ‌طلب را نیز پیش‌بینی کرد.