



یاوه‌گویی‌ها و سوزش شدید عناصر سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی از محاصره دریایی در تنگه باب‌المندب، پرده از عمق درماندگی و عصبانیت تل‌آویو در برابر ضربات مهلک مجاهدان یمنی برداشت.

اعترافات و سوزش‌های اخیر منشه امیر، جاسوس شناخته‌شده سرویس اطلاعاتی موساد، بار دیگر ابعاد تازه‌ای از کابوس حاکم بر تل‌آویو را آشکار ساخت. این عنصر صهیونیست در موضع‌گیری عجیبی که بیشتر به التماس و زاری شباهت دارد، با تحقیر یمنی‌ها اعتراف کرد: «حوثی‌های یمن همیشه مستضعف بودند، عقب مانده بودند، با دمپایی راه می‌رفتند؛ جمهوری اسلامی آنها را بسیج کرد و باب المندب را در اختیار گرفتند، این شیوه بسیار ناجوانمردانه‌ای است!»

وی در ادامه درماندگی خود، دست به دامن قدرت‌های غربی و شرقی شد و فریاد زد: «آقای ترامپ! ملت‌های جهان! دولت‌های اروپایی! چین و روسیه! نگذارید این وضع ادامه پیدا کند.»

نکته مضحک و در عین حال خشم‌آور در کلام این جاسوس موساد، معیار «جوانمردی» از دیدگاه تل‌آویو است! طنز تلخ ماجرا اینجاست که جاسوس رژیم صهیونیستی بستن باب‌المندب و فشارهای اقتصادی بر ماشین جنگی اسرائیل را «ناجوانمردانه» می‌داند، اما کودک‌کشی،حمله به زیرساخت‌ها،ترور رهبران و فرماندهان، جنایت جنگی و به خاک و خون کشیدن هزاران زن و کودک بی‌گناه در غزه و ایران را جوانمردی تلقی می‌کند!

امروز افکار عمومی دنیا به روشنی دریافته است که کودک‌کشی رژیم اشغالگر، سیاستی نظام‌مند و عامدانه با قصد و نیت نسل‌کشی و پاکسازی قومی فلسطینیان است. رژیم اسرائیل با همدستی و حمایت همه‌جانبه آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از دولت‌های غربی و در سایه سکوت و بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای ذی‌ربط حقوق بشری، به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد. کشتار و شکنجه کودکان بی‌گناه فلسطینی زخم‌هایی عمیق بر وجدان بشریت نهاده و بی‌تفاوتی نهادهای حقوق بشری نمکی است بر این زخم‌ها.

این دستپاچگی، هذیان‌گویی‌ها و التماس مستقیم عناصر موساد به ترامپ و دولت‌های جهان، تنها یک حقیقت را به اثبات می‌رساند: معادلات منطقه به نفع محور مقاومت تغییر کرده و مجاهدان یمنی خواب را از چشمان آمریکا و رژیم صهیونیستی ربوده‌اند.