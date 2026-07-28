

دادن «پالس ضعف» به دشمن در شرایط حساس کنونی خطایی راهبردی است؛ با این حال، سخنان اخیر سخنگوی دولت نشان داد انگار اولویت با خط و نشان کشیدن و حاشیه‌سازی است.

در شرایطی که رفع مشکلات معیشتی در صدر مطالبات مردم است و قصور و تقصیر در رفع این مشکل، می‌تواند در دشمنان ایران طمع ایجاد کند، انتظار از دولت، تمرکز بر کار شبانه‌روزی، تدبیر و نظارت کارآمد بر بازار و قیمت‌هاست؛ چرا که سر گردنه جای کشتی گرفتن نیست و دادن هرگونه پالس ضعف، دشمن را درنده‌تر می‌کند. اما نشست خبری اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نشان داد حاشیه‌سازی و خط‌ونشان کشیدن، اولویتی بالاتر از ارائه برنامه‌های عملیاتی دارد!

مهاجرانی در این نشست با ردیف کردن مشکلات موجود گفت: «تحریم‌ها کشور را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق داد» و «۲۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفت». وی با بیان اینکه «اصلاحات حوزه بنزین نیازمند گفت‌وگوی شفاف با مردم است» افزود: «اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات است.» اما درست در جایی که انتظار می‌رفت خط‌مشی شفاف دولت برای مهار گرانی و ساماندهی اقتصاد بیان شود، وی به صداوسیما تاخت و در پاسخ به سؤالی، درخصوص اقدام صداوسیما در سانسور سخنان رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «صداوسیما، رسانه‌ جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین انتظار عمومی آن است که این رسانه به جمهوریت احترام بگذارد و در عین حال به اخلاق و منش اسلامی پایبند باشد و در مسیر منافع و مصالح کشور عمل کند.»

این فضاسازی‌ها در حالی رخ می‌دهد که حفظ وحدت و انسجام ملی - به‌ویژه در این روزهای حساس- اصلی‌ترین دشواری دشمن در مقابله با ایران اسلامی است و حراست از این همدلی، ضربه‌ای هولناک به دشمن محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از گزارش خود با تشریح خسارات ابراز داشت: «بر اثر حملات دشمن لنج‌های صیادی که تنها منبع درآمد و شغل مردم منطقه بودند، به شدت آسیب دیده است، از سوی دیگر کسب‌وکارهای گردشگری نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. همچنین، تأسیسات غیرنظامی نظیر مرکز هواشناسی بوشهر تقریباً از بین رفته و فرودگاه بوشهر نیز غیرقابل استفاده شده است.»

وی درباره آسیب‌های عمرانی تصریح کرد: «براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، ۱۲ دهنه پل و ۲ دهنه تونل مورد آسیب قرار گرفته‌اند» و به «آسیب‌های وارده شده به انشعاب راه‌آهن بندرعباس، تخریب

۲ دستگاه کل در جنوب، آسیب به ۲ دستگاه پل در شمال شرق کشور، و همچنین آسیب به فرودگاه‌های ایرانشهر، سمنان و بندرعباس» اشاره نمود.

مهاجرانی درباره تصمیمات فضای مجازی نیز یادآور شد: «بر اساس مصوبه دولت، هرگونه محدودسازی یا تعلیق فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، پس از بررسی در ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست آقای دکتر عارف، باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد».

به نظر می‌رسد مسئولان دولتی به‌جای پرداختن به حواشی، باید این واقعیت را مدنظر قرار دهند که حفظ شیرازه اتحاد و سد کردن راه بهانه‌جویی دشمن، تنها با مدیریت میدان و امید‌آفرینی محقق می‌شود، نه با بیانیه‌خوانی‌های دشمن شادکن.