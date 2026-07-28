سوخت پیشران قدرت موشکی فریاد بلند ملت بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به نامهها و نقاشیهای کودکان کرج اعلام کرد: سوخت پیشران قدرت موشکی فریاد بلند آحاد ملت غیور، بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی است که به لطف الهی هیچگاه خاموش نمیشود.
جمعی از کودکان کرج در روزهای اخیر با ارسال نامهها و نقاشیهایی برای سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از رزمندگان و مدافعان امنیت کشور قدردانی کردند.
به گزارش مهر، سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به این ابراز احساسات پرمهر کودکان، پیامی خطاب به آنان صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، ودیعه قائد شهیدمان و میراث سرداران شهید؛ حسن طهرانیمقدم، امیرعلی حاجیزاده، محمود باقری و شهدای خونینکفن هوافضاست که سوخت پیشران آن فریاد بلند آحاد ملت غیور، بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی است که به لطف الهی هیچگاه خاموش نمیشود. خداوند نصرت و پیروزی را به ملت ما عنایت فرماید.
سید مجید موسوی