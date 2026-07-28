خطوط تولید صنعت دفاعی فعالتر از گذشته هستند
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: کسانی که گمان میکردند با هدف قرار دادن مراکز راهبردی دفاعی، صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از حرکت بازخواهد ایستاد، امروز با واقعیتی کاملاً متفاوت روبهرو هستند؛ خطوط تولید فعالتر از گذشته، فناوریها پیشرفتهتر و اراده متخصصان و دانشمندان ایرانی برای ساخت آینده دفاعی کشور، مستحکمتر شده است.
سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از سازمان صنایع هوائی وزارت دفاع، ضمن بررسی آخرین دستاوردها، پروژههای راهبردی و ظرفیتهای فناورانه این مجموعه، بر نقش صنایع هوائی در آینده قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه مهمترین سرمایه صنعت دفاعی، توان دانشمندان، متخصصان و مدیران ایرانی است، گفت: تجربه جنگ اخیر ثابت کرد توان بازتولید، بازسازی و ارتقای ظرفیتهای دفاعی کشور، بیش از آنکه وابسته به تجهیزات باشد، متکی بر سرمایه انسانی، مدیریت جهادی و دانش بومی است؛ سرمایهای که هیچ دشمنی قادر به نابودی آن نیست.
توسعه توان دفاع هواپایه و دفاع دریاپایه جزو اولویتهای راهبردی وزارت دفاع
سردار ابنالرضا با تأکید بر ضرورت مسئلهمحور شدن چرخه نوآوری دفاعی، تصریح کرد: صنایع دفاعی باید بیش از هر زمان دیگری بر نیازهای واقعی نیروهای مسلح متمرکز باشند؛ هر مسئلهای که در میدان نبرد شناسایی میشود، باید در کوتاهترین زمان ممکن به یک راهکار فناورانه، محصول عملیاتی و قابلیت دفاعی تبدیل شود.
وی، توسعه توان دفاع هواپایه و دفاع دریاپایه را از اولویتهای راهبردی وزارت دفاع برشمرد و افزود: صحنه نبرد امروز، صحنه فناوریهای منفک و مستقل نیست؛ فناوریها در همه حوزههای هوایی، دریایی، زمینی، فضائی و جنگ الکترونیک، مکمل یکدیگرند.
رویکرد آمریکا در حوزه پهپادی
متأثر از تجربهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تحولات جهانی در حوزه فناوریهای هوائی و سامانههای بدون سرنشین، گفت: بررسی راهبردهای آمریکا در حوزه پهپادها نشان میدهد بخش قابل توجهی از رویکردهای امروز آنان، متأثر از تجربهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است؛ از این رو، وظیفه ما تنها حرکت در مرز فناوری نیست، بلکه باید فراتر از لبه فناوری بجنگیم و همواره یک گام جلوتر از دشمن حرکت
کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت جذب و بهکارگیری نخبگان، خاطرنشان کرد: آینده صنعت دفاعی ایران با اتکا به دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و جوانان نخبه کشور رقم خواهد خورد و این ظرفیت عظیم باید بیش از گذشته در خدمت اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
به گزارش فارس، سردار ابنالرضا با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه صنعت دفاعی کشور، تأکید کرد: کسانی که گمان میکردند با هدف قرار دادن مراکز راهبردی دفاعی، صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از حرکت بازخواهد ایستاد، امروز با واقعیتی کاملاً متفاوت روبهرو هستند؛ خطوط تولید فعالتر از گذشته، فناوریها پیشرفتهتر و اراده متخصصان و دانشمندان ایرانی برای ساخت آینده دفاعی کشور، مستحکمتر شده است.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: صنعت دفاعی باید بهگونهای حرکت کند که با هر نوآوری، جغرافیای عملیات نیروهای مسلح را توسعه داده، آن را پویاتر، چندبعدیتر و ترکیبیتر سازد و گزینههای عملیاتی متنوعتری را در اختیار فرماندهان قرار دهد تا ابتکار عمل همواره در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پیشتازی فناورانه در صنعت دفاعی کشور، بیان داشت: باید همواره یک گام جلوتر از دشمن حرکت کنیم و با تکیه بر نوآوری، دانش بومی و مدیریت خطرپذیر، فناوریهای آینده را پیش از رقبا در اختیار نیروهای مسلح قرار دهیم.